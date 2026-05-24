El Ejército israelí mata a una pareja y a su bebé en un bombardeo en el centro de la Franja de Gaza

Una mujer de 36 años, su pareja de 38 y el bebé de ambos, de un año de edad, han muerto en un bombardeo de la aviación israelí sobre una vivienda del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, según han informado fuentes médicas palestinas.

Los fallecidos son Muhamad Ibrahim Abú Malú, Alaa Majdi Zaqlan y el niño Usama, según recoge el diario palestino 'Filastín', que informa además de varios heridos más en este mismo ataque.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha habido ataques de la artillería israelí y nuevas demoliciones de edificios en varios puntos del enclave palestino durante la mañana del domingo. En Jan Yunis los militares israelíes han abierto fuego desde sus vehículos y los buques de guerra también han disparado desde la costa en la ciudad de Gaza.

Fuentes locales apuntan también a un ataque de la aviación en el noroeste de la Franja de Gaza, aunque por el momento no hay información sobre los daños personales o materiales causados.

PUBLICIDAD

El último balance publicado el sábado por el Ministerio de Sanidad del Gobierno gazatí, bajo control del movimiento islamista Hamás, incluye 890 muertos y 2.677 heridos durante el alto el fuego que entró en vigor en octubre del año pasado. Desde el 7 de octubre de 2023 hay 72.783 fallecidos y 172.779 heridos en la Franja de Gaza.