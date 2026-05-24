Agencias

El Ejército israelí mata a una pareja y a su bebé en un bombardeo en el centro de la Franja de Gaza

Guardar
Imagen WS6VEODT45AVPNA4WF66TLOUSU

Una mujer de 36 años, su pareja de 38 y el bebé de ambos, de un año de edad, han muerto en un bombardeo de la aviación israelí sobre una vivienda del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, según han informado fuentes médicas palestinas.

Los fallecidos son Muhamad Ibrahim Abú Malú, Alaa Majdi Zaqlan y el niño Usama, según recoge el diario palestino 'Filastín', que informa además de varios heridos más en este mismo ataque.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha habido ataques de la artillería israelí y nuevas demoliciones de edificios en varios puntos del enclave palestino durante la mañana del domingo. En Jan Yunis los militares israelíes han abierto fuego desde sus vehículos y los buques de guerra también han disparado desde la costa en la ciudad de Gaza.

Fuentes locales apuntan también a un ataque de la aviación en el noroeste de la Franja de Gaza, aunque por el momento no hay información sobre los daños personales o materiales causados.

PUBLICIDAD

El último balance publicado el sábado por el Ministerio de Sanidad del Gobierno gazatí, bajo control del movimiento islamista Hamás, incluye 890 muertos y 2.677 heridos durante el alto el fuego que entró en vigor en octubre del año pasado. Desde el 7 de octubre de 2023 hay 72.783 fallecidos y 172.779 heridos en la Franja de Gaza.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Zelenski agradece el apoyo internacional tras hablar con Macron y líder noruego

Infobae

Un proyectil ruso alcanza la residencia del embajador de Albania durante el bombardeo sobre Kiev

Un proyectil ruso alcanza la residencia del embajador de Albania durante el bombardeo sobre Kiev

El consejo de Indra nombrará previsiblemente el martes un nuevo CEO en sustitución de De los Mozos

El consejo de Indra nombrará previsiblemente el martes un nuevo CEO en sustitución de De los Mozos

León XIV pide por las 82 víctimas mortales del accidente minero en China

Infobae

Francisco y Tana Rivera, las imágenes más tiernas de padre e hija en El Rocío

Francisco y Tana Rivera, las imágenes más tiernas de padre e hija en El Rocío