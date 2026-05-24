El Ejército de Ucrania dice que Rusia empleó el misil hipersónico Oreshnik contra Kiev

Berlín, 24 may (EFE).- Rusia empleó en su bombardeo en la noche del sábado a este domingo el misil hipersónico Oreshnik contra Kiev, en un ataque que causó dos muertos y 56 heridos sólo en la capital del país invadido por las tropas de Moscú.

Según informaron medios ucranianos como el medio Ukrainska Pravda y la agencia de noticias ucraniana RBC-Ucrania, que citaron al portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuri Ignat, ese misil figuraba entre los 690 sistemas de ataque, en su mayoría drones, empleados por Rusia en su bombardeo.

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Según Ignat, "los rusos lanzaron el misil desde la base de pruebas Kasputin Yar", según RBC-Ucrania.

Dicha base rusa se encuentra a unos 1.400 kilómetros al este de Kiev.

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El Oreshnik es un sistema militar hipersónico que Rusia ya ha empleado contra el territorio ucraniano en varias ocasiones, según el medio ucraniano The Kyiv Independent.

Según dicho medio, "Rusia utilizó por primera vez un Oreshnik contra Ucrania en noviembre de 2024, en un ataque contra la ciudad de Dnipró", en el este ucraniano, e hizo lo propio contra la región de Leópolis, en el oeste del país invadido, el pasado 9 de enero. EFE

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