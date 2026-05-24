El Colina Clinic El Salvador revalida el título de la Liga Iberdrola

El Colina Clinic El Salvador se ha proclamado campeón de la Liga Iberdrola después de imponerse este domingo al Silicius Majadahonda (28-17) en la final disputada en los Campos de Rugby de Pepe Rojo de Valladolid, un resultado que permite al conjunto vallisoletano revalidar el título y cerrar la temporada con pleno de victorias ligueras.

El equipo chamizo dominó los primeros minutos del partido y consiguió abrir el marcador en el minuto 7, cuando Beatriz Rivera culminó una buena secuencia ofensiva para posar el primer ensayo del encuentro y que Binbing Vergara transformase posteriormente para poner el 7-0.

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Apenas dos minutos después, Martina Márquez firmó el primer ensayo del equipo madrileño y ella misma se encargó de convertir la transformación para devolver la igualdad al marcador (7-7). El conjunto majariego comenzó a crecer y exigió a la defensa del Colina Clínic El Salvador, y en el minuto 25 consiguió ponerse por delante después de que Adelina Costa posase bajo palos y Martina Márquez transformase para el 7-14.

La respuesta local fue rápida y Matilda Toca culminó una buena acción ofensiva para devolver las tablas al marcador (14-14) tras una nueva transformación de Binbing Vergara. Antes del descanso, un golpe de castigo transformado por Martina Márquez permitió a Silicius marcharse por delante al intermedio (14-17).

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Ya en la segunda mitad, Beatriz Rivera firmó su segundo ensayo de la final y, con la transformación de Binbing Vergara, devolvió la iniciativa al Colina Clinic El Salvador (21-17). En el minuto 58 llegó el golpe decisivo: tras una larga posesión y un gran trabajo de las delanteras, Tecla Masoko culminó la acción por el ala izquierda para ampliar la ventaja hasta el 28-17 final.