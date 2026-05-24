Edmundo Arrocet, ¿el próximo rival de Alejandra Rubio en las librerías?

Primero fue Mar Flores quien sorprendió al lanzarse al mundo literario con su libro de memorias, 'Mar en calma', el pasado 13 de mayo fue el turno de su nuera, Alejandra Rubio. Su primera novela "romántica" salía a la venta, cosechando un éxito arrollador desde el primer momento, pero ¿qué hay de Edmundo Arrocet? Quien fuera pareja de María Teresa Campos lleva meses avisando con la salida del suyo y aún no hay ni rastro de esas memorias en las que dice que contará toda la verdad de lo que vivió junto a la mítica presentadora, los casi seis años de relación que estuvieron juntos.

Mientras el humorista juega al despiste con sus memorias, tampoco termina de confirmar si ha conseguido hacerse con un ejemplar de 'Si decido arriesgarme', el libro de Alejandra. Tan sólo responde con una sonrisa cuando se le informa del número de ventas que ha conseguido en pocos días: "Me alegro, me alegro".

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La propia Alejandra Rubio regresaba a 'De viernes' para hablar de su libro y confirmaba, aún impresionada por los datos, que a menos de una semana de haber salido a la calle ya iba por la segunda edición, todo un récord para una escritora novel que sólo pretende "entretener" a los lectores que se hagan con su novela. "Estoy muy orgullosa y no me esperaba la acogida que ha tenido", comentaba en el programa en el que colabora Terelu Campos.