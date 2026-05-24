Dversnes gana desde la fuga en Milán y Vingegaard conserva el rosa

El ciclista noruego Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility) se ha llevado este domingo la victoria en la decimoquinta etapa del Giro de Italia, disputada sobre 157 kilómetros entre Voghera y Milán, tras culminar una histórica fuga, mientras que el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) se mantiene firme en el liderato de la 'corsa rosa'.

En una jornada aparentemente favorable para los velocistas, Dversnes y los italianos Mirco Maestri, Mattia Bais (Polti-VisitMalta) y Martin Marcellusi (Bardiani-CSF-7Saber) lograron llevar a buen puerto una escapada que se formó en los primeros kilómetros, resistiendo el empuje del pelotón en los últimos kilómetros. El escandinavo se impuso en el esprint final, con Maestri y Marcellusi completando el podio del día.

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El pelotón logró entrar a 57 segundos de los fugados, aunque Dirección de Carrera había anunciado, a 29 kilómetros de meta, que la etapa quedaba neutralizada para la clasificación general en el último paso por el arco de meta, al comienzo de la última de las cuatro vueltas al circuito final en Milán.

Así, Vingegaard, que se vistió de rosa el sábado al ganar en Pila, continúa liderando la clasificación con 2:26 de ventaja sobre el portugués Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious), mientras que el austriaco Felix Gall (Decathlon-CMA CGM), a 2:50, ocupa el tercer lugar.

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El cuarteto de protagonistas inició su apuesta en el kilómetro 5 de la ruta por tierras lombardas, y aunque todos pensaron que la aventura terminaría más pronto que tarde, completó una actuación épica. Manejaron dos minutos durante gran parte de la jornada y empezaron a soñar con la victoria cuando entraron en la última vuelta, a 16 kilómetros, con 50 segundos de renta sobre el pelotón.

Los equipos de los esprinters, como Lidl-Trek, Soudal Quick-Step o Unibet Rose Rockets, trataron de alcanzarles tirando de rodadores expertos, pero finalmente recurrieron a hombres de la general como Derek Gee-West. A cinco kilómetros de meta, con 25 segundos de desventaja, lo intentaron con lanzadores como Simone Consonni, pero tampoco surtió efecto. Finalmente, Dversnes salió de la rueda de los Polti y sacó el martillo para llevarse el triunfo de etapa.

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Este lunes, los corredores disfrutarán de su tercer y último día de descanso antes de encarar la semana definitiva, que comenzará el martes con una etapa de 113 kilómetros entre Bellinzona y Carì, con casi 3.000 metros de desnivel y cinco cotas puntuables.