Agencias

Dos muertos en Kiev tras un ataque aéreo ruso "masivo"

Guardar

Berlín, 24 may (EFE).- Al menos dos personas murieron en Kiev tras un bombardeo "masivo" ruso contra la capital en la noche del sábado a este domingo.

"El balance de muertos del ataque enemigo sobre la capital ha subido ha dos", informó el alcalde de la capital Vitali Klichkó en su cuenta de Telegram.

PUBLICIDAD

Antes, en esa misma cuenta, Klichkó calificó de "noche terrible para Kiev" este ataque, en el que dijo, se registraron 44 heridos.

"Los médicos han hospitalizado a 28 heridos, entre los que se encuentran dos niños (en estado de gravedad media). Tres de los heridos se encuentran en estado grave", precisó el alcalde.

PUBLICIDAD

Según el medio ucraniano The Kyiv Independent, que citó grupos en Internet dedicados a la observación y análisis del conflicto, Rusia usó en este ataque medio centenar de misiles y hasta 700 drones contra suelo Ucraniano, pero la capital del país fue el principal objetivo de "uno de los mayores ataques del último año". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Trump respaldó a Takaichi ante las críticas de Xi durante cumbre, según medios japoneses

Infobae

Irán ejecuta a un ciudadano acusado de espiar para EEUU e Israel durante el conflicto

Infobae

Pakistán espera albergar "muy pronto" otra ronda de diálogo entre Irán y EEUU en Islamabad

Infobae

Trump aplaude la "profesional actuación" del Servicio Secreto tras tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca

Trump aplaude la "profesional actuación" del Servicio Secreto tras tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca

Al menos diez muertos tras un desprendimiento de tierra en República Democrática del Congo

Al menos diez muertos tras un desprendimiento de tierra en República Democrática del Congo