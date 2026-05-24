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Darmanin pide suspender tres años la inmigración legal por estar "al límite de la capacidad de asimilación"

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El ministro de Justicia de Francia, Gérald Darmanin, ha planteado la posibilidad de suspender durante tres años la entrada de inmigrantes incluso de manera legal porque considera que el país ha llegado a su "límite" en "capacidad de integración y asimilación".

"Hemos llegado al límite de nuestra capacidad de integración y asimilación", ha afirmado en una entrevista con 'Le Journal du Dimanche' publicada este domingo. Por ello pide "el fin de la inmigración tal como se concibe hoy".

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Asimismo, Darmanin ha planteado una reforma constitucional para introducir estas medidas y establecer cuotas de entrada de extrajeros. "Propongo reformar la Constitución para permitir el establecimiento de cuotas vinculantes, no indicativas como ocurre actualmente (...). La Constitución tendrá que ser modificada", ha señalado.

Sus otras propuestas incluyen impedir que ciertos permisos de residencia otorguen el derecho a la reagrupación familiar, condicionar los visados a la aceptación de las obligaciones de abandonar el territorio francés por parte de los países de origen y establecer cuotas migratorias reales.

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El ministro también quiere que "esta cuestión se decida en las próximas elecciones presidenciales", una señal de que pretende situar este aspecto en el centro del debate de 2027.

En lo que respecta a las deportaciones, también afirma que desea acelerar los traslados de los detenidos extranjeros a sus países de origen.

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