Cuerpo preside este lunes una reunión con los agentes sociales para abordar el impacto de la guerra

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, presidirá este lunes, 25 de mayo, una reunión de alto nivel, a la que acudirán otros miembros del Ejecutivo y los agentes sociales, para hacer seguimiento del impacto económico y social de la guerra de Irán.

La reunión tendrá lugar en el Ministerio de Economía y a la misma acudirán, junto a Carlos Cuerpo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

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Por parte de los agentes sociales y económicos acudirán el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la secretaria general de Cepyme, María Teresa Gómez Condado; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; y el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Según ya confirmó el propio vicepresidente primero, la intención del Gobierno es mantener en estas semanas reuniones con agentes sociales y sectores afectados por la crisis en Oriente Medio para abordar las medidas de apoyo que necesitan más allá del mes de junio, que es cuando termina el efecto del primer real decreto-ley aprobado para afrontar las consecuencias de la guerra en Irán.

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En cualquier caso, desde el Ejecutivo han asegurado que en estas cinco semanas que quedan hasta la finalización del plazo del primer real decreto-ley se analizará cómo se desarrollan las circunstancias y se abordará con los sectores afectados y los agentes sociales cuáles son las medidas que siguen necesitando.

Instituciones y organismos siguen de cerca el impacto de la guerra en hogares y empresas, aunque desde el Ejecutivo han resaltado que el resultado del Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de abril, que se situó en el 3,2%, confirma que las medidas puestas en marcha en España "están funcionando", ya que sin ellas, la inflación habría sido un punto superior.

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En particular, el precio de los combustibles habría subido cerca de un 30% sin las medidas aprobadas. No obstante, sigue habiendo presión como consecuencia de la guerra de Irán y, por lo tanto, se dan las circunstancias para que las medidas de apoyo en materia de combustibles se mantengan durante el mes de junio.

Y es que al haber superado los combustibles para vehículos personales el 15% en su variación anual, que es el umbral fijado en el decreto anticrisis, las medidas fiscales sobre carburantes -tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y devolución parcial del gasóleo profesional- permanecerán vigentes hasta el 30 de junio.

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Por el contrario, los precios de la electricidad y del gas bajaron lo suficiente en abril para que se desactiven las medidas en marcha para proteger a consumidores en estos ámbitos.

En concreto, la caída en los precios de la electricidad y del gas natural permiten iniciar la desactivación de las medidas relativas al Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad y a gas natural, briquetas, pellets y leña, a partir del 1 de junio. No obstante, las medidas sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica continuarán hasta el 30 de junio.

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El resto de medidas sectoriales, como las ayudas a agricultores, transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico -42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos- continuarán en vigor.

Hacia adelante, el Gobierno se reunirá la semana que viene ya con los agentes sociales para abordar la prórroga de las medidas más allá de junio.

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