Corte indonesia sentenciará a los tripulantes del barco naufragado con familia española

Bangkok, 24 may (EFE).- Un tribunal de Indonesia dictará este lunes sentencia en el juicio contra el capitán y el jefe de la sala de máquinas del barco KM Putri Sakinah, hundido el pasado 26 de diciembre en Labuan Bajo, un naufragio en el que perdieron la vida cuatro españoles fallecidos y dos supervivientes, todos miembros de una misma familia.

Según adelantó la propia corte esta semana, el juez del caso dará a conocer su veredicto a las 13:00 hora local (5:00 GMT) para poner fin al juicio que comenzó el 12 de marzo y que se extendió durante nueve audiencias.

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El capitán, de 56 años de edad, y el jefe de máquinas, de 22 años, son los únicos imputados en este proceso, en el que se les acusa de negligencia con resultado mortal, después de que el barco en el que viajaba la familia naufragara en aguas del turístico parque nacional Komodo.

La Fiscalía ha solicitado una condena de cuatro años y medio de cárcel para ambos, quienes han permanecido detenidos en Labuan Bajo, donde los abogados presentaron pruebas periciales y el tribunal escuchó las declaraciones de testigos del siniestro.

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Según la investigación policial, el capitán del barco no se encontraba frente al timón en el momento del accidente y había cedido su control al jefe de máquinas, pese a que no contaba con los permisos legales para tomar el mando de la nave.

Andrea Ortuño, la española que sobrevivió al naufragio junto a su hija, declaró por videoconferencia a finales de marzo que los tripulantes "nunca socorrieron" a sus hijos y marido fallecidos y que en "ningún momento" los tripulantes les explicaron los protocolos de seguridad.

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El barco turístico KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT), tras lo cual se activó un operativo de búsqueda para los cuatro españoles que quedaron desaparecidos.

Tras 15 días de operativo, los rescatistas recuperaron los restos mortales de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; un hijo de este; y una hija de Ortuño. El cuerpo de otro hijo de la superviviente y de una expareja nunca fue encontrado.

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Además de las dos españolas, cuatro tripulantes y un guía también sobrevivieron, todos indonesios. EFE