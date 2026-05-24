Concluidas las labores de rescate en Lugansk y declaran luto oficial por los 21 muertos

Moscú, 24 may (EFE).- Las autoridades rusas dieron por concluidas las labores de rescate en el lugar del ataque ucraniano a una residencia estudiantil en Lugansk y declararon dos días de luto por los 21 fallecidos.

“Las operaciones de búsqueda en Starobilsk, en el lugar del derrumbe de la residencia estudiantil de la Universidad Pedagógica de Lugansk, han concluido”, informó el Ministerio de Situaciones de Emergencia en un comunicado.

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La nota agrega que fueron recuperados todos los cuerpos atrapados bajo los escombros.

“Un total de 63 personas resultaron heridas, 21 de ellas fallecieron", reza el comunicado.

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El gobernador prorruso de Lugansk, Leonid Pásechnik, anunció por su parte que declara dos días de luto -24 y 25 de mayo- por las víctimas del “cínico y salvaje” ataque a la residencia de estudiantes.

Inicialmente, las autoridades rusas informaron de al menos seis muertos y decenas de heridos por el ataque en la localidad de Starobilsk, ocurrido en la noche del jueves al viernes.

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No obstante, conforme avanzaban las labores de rescate, el número de las víctimas mortales iba en aumento.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, condenó el viernes el ataque ucraniano contra un edificio académico y una residencia de estudiantes en Lugansk, que calificó de un acto terrorista.

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Putin afirmó que en las inmediaciones de la residencia no había instalaciones militares y prometió que el Ministerio de Defensa elaborará una respuesta al ataque.

También el Ministerio de Exteriores ruso arrojó duras críticas sobre Kiev, al que acusó de escalar la situación y socavar los esfuerzos diplomáticos para la solución del conflicto.EFE

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