Cepa 21 inicia una nueva etapa con una nueva generación de vinos para redefinir Ribera del Duero

Cepa 21 arranca una nueva etapa estratégica liderada con una nueva generación de vinos con los que busca redefinir la Ribera del Duero y el lanzamiento de nuevas referencias que completan su portafolio de vinos.

En concreto, este reposicionamiento se materializa en el mercado con el lanzamiento de dos nuevos vinos de producción limitada como son La Rendija 2024 y La Pelliza 2024, que tendrán una producción muy limitada (cerca de 2.000 botellas cada una) y que representan la máxima expresión del nuevo camino iniciado por la bodega, así como la renovada añada de Hito Rosado 2025.

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El presidente de la bodega, José Moro, lidera este cambio fundamentado sobre el concepto de la "escucha activa" tanto del entorno natural como de las nuevas demandas del consumidor. "Esto implica prestar atención tanto al viñedo, al suelo, al clima y al entorno como a los gustos del consumidor", ha explicado Moro.

De esta forma, la firma trabaja en la bodega de forma muy precisa los procesos de maceración y remontados durante las fermentaciones, lo que permite un control más preciso y uniforme de la extracción, obteniendo vinos con una expresión frutal más limpia y definida, mayor equilibrio y una textura mucho más refinada.

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Además, incorpora las tinas de madera de roble francés que perfilan los vinos de manera más armónica y mejoran su perfil aromático, mientras que en el viñedo se trabaja bajo principios de viticultura regenerativa con el objetivo de recuperar el suelo como un ecosistema vivo. El resultado de este proceso son vinos "más precisos y fieles" al paisaje del que nacen.

"Buscamos una ruptura total para ofrecer al mercado nuevos vinos y demostrar que Ribera del Duero es versátil y que se pueden hacer cosas diferentes", ha asegurado el bodeguero, consciente de que los consumidores están "demandando otros tipos de de vino".

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En este contexto, la bodega vallisoletana sorprende con La Rendija 2024, un vino elaborado con la variedad Albillo Mayor íntegramente en tinas de roble francés de 1.500 litros y que se usaba en Ribera del Duero para fijar los colores de los vinos tintos y suavizarles.

Mientras que en La Pelliza, la bodega recupera la lógica original de los grandes viñedos históricos de Ribera del Duero -donde distintas variedades convivían en una misma parcela- para construir un tinto contemporáneo premium, preciso y lleno de matices. "Es también un vino de larga vida, pero que es absolutamente diferenciador por la forma en la que se ha hecho, por las variedades que tiene y como lo hemos cuidado", ha explicado Moro.

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Por otro lado, la nueva identidad de la bodega también se expresa a través del arte, el diseño y la emoción. Convencido de que el vino es cultura y creatividad, Moro apuesta por el artista Domingo Zapata para crear las nuevas etiquetas de La Rendija y Hito Rosado, mientras que La Pelliza mantiene la línea estética icónica del resto de la gama de vinos de Cepa 21.