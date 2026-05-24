Carmen Lomana da un paso atrás con Alejandra Rubio: "No sabía que era una gran escritora"

Bien sabe Alejandra Rubio que haga lo que haga va a suponerle aplausos de sus seguidores y críticas de sus detractores, pero hay quienes cambian de opinión y pasan de lanzar un dardo directo a la hija de Terelu Campos haciendo referencia al 'nivel cultural' de nuestro país, al lado opuesto y aplaudir su buen hacer en el campo de la literatura.

Esa no es otra que Carmen Lomana. Mientras aún resuena su "pues fíjate el nivel cultural que tenemos en España" al saber que Alejandra había sacado a la venta su primera novela, ahora la socialité parece haber reculado tras las críticas surgidas por su comentario. "Pero yo no he dicho nada malo, digo ¡qué bien! Yo no sabía que era una gran escritora, la verdad, no lo sabía, porque me dijeron que iba fenomenal".

PUBLICIDAD

Dando el tema por zanjado, Carmen Lomana pasa del clan Campos al Pantoja y reacciona a la última polémica sucedida en Cantora cuando Kiko Rivera acudió a la finca a recoger las pertenencias familiares que aún quedaban en la casa. "¡Qué desagradable! No, bueno ¡qué horror! ¡Qué pena! ¿Pero puede hacerlo?", preguntaba.

Lomana se extrañaba al conocer que Kiko supuestamente había roto la cancela para poder llegar a la vivienda y así tener acceso a su casa: "Esta gente siempre hace cosas raras, o sea, de repente venden una casa, luego va él a sacar todo, no sé qué. Cosas raras, gente muy rara".

PUBLICIDAD