Antonelli gripa a Russell en Canadá con Carlos Sainz noveno

El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) conquistó este domingo el Gran Premio de Canadá, quinta prueba del Mundial de Fórmula 1, para afianzar su liderato con la cuarta victoria consecutiva, mientras que el español Carlos Sainz (Williams) fue noveno y Fernando Alonso (Aston Martin) abandonó.

Antonelli dio otro golpe en la mesa en el Circuito Gilles Villeneuve, donde al final no hubo lluvia pero sí una confusión en la estrategia de salida que lastró a los McLaren y también a Sainz. Los Mercedes no tardaron en mandar, pero George Russell tuvo que abandonar en plena lucha sin tregua contra su compañero, un Antonelli sin rival desde entonces, con Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) completando el podio.

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