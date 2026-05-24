Alonso abandona en Montreal

Redacción deportes, 24 may (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, abandonó este domingo, en la vigésima octava vuelta, por un problema de fiabilidad, el Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial, que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Alonso, de 44 años, que salió decimonoveno y llegó a rodar décimo, en un sensacional arranque de carrera, sufrió la tercera retirada de la temporada, con un deficiente AMR26 del que se esperaba mucho más.

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El doble campeón mundial asturiano firmó, en esta pista, hace 20 años, una de sus 32 victorias en la categoría reina.