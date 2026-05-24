Alianza Lima se proclama campeón del Apertura de la liga peruana

Lima, 23 may (EFE).- Alianza Lima goleó este sábado por 3-0 al Chankas y se proclamó campeón del torneo Apertura de la liga peruana al hacerse inalcanzable como líder, con 39 puntos, en la decimosexta y penúltima jornada del campeonato.

Tras un gran torneo con una sola derrota, frente a Universitario, el equipo blanquiazul capitaneado por el argentino Pablo Guede se hizo con el Apertura tres años después de que lo ganara por última vez.

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La noche del sábado, el conjunto íntimo fue superior al Chankas, que es segundo en la tabla y hasta este sábado podría haber incluso alcanzado a los de Lima.

El delantero ecuatoriano Jario Vélez recibió una asistencia de su compatriota Eryc Castillo y anotó con una buena definición de zurda en el minuto 12 y el estadio Alejandro Villanueva lo celebró con intensidad.

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Castillo aprovechó un tiro de esquina para quedarse cara a cara con el portero rival, Hairo Camacho, y acabó marcando el 2-0. Con 17 goles se posiciona como uno de los máximos anotadores del torneo.

En el segundo tiempo, Chankas aceleró el ritmo y atacó con fuerza, pero falló varias oportunidades claras de gol y no pudo reponerse ante una entregada grada íntima.

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La afición blanquiazul, que en este punto ya celebraba el campeonato, animó tanto a los jugadores que en el minuto 81 el defensa central peruano Renzo Garcés anotó de cabeza el 3-0.

En la última fecha del Apertura, el Chankas, con 33 unidades, recibirá al UTC, mientras que Alianza se medirá como visitante al FC Cajamarca, aunque ya no podrá ser alcanzado por los de Andahuaylas. EFE

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