Alexia Putellas, nombrada Jugadora de la Temporada de la Champions femenina

La centrocampista del FC Barcelona Alexia Putellas ha sido nombrada Jugadora de la Temporada de la Champions femenina 2025-26 por el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA, además de ser una de las cinco futbolista del conjunto azulgrana en formar parte del Equipo Ideal de la competición.

La futbolista catalana, que ya fue elegida Jugadora del Partido en la victoria por 2-6 contra el Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final, marcó siete goles y dio siete asistencias durante el curso, en el que las de Pere Romeu conquistaron el título al vencer en la final del sábado al OL Lyonnes (4-0).

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De esta manera, Putellas se alza por segunda vez con este galardón, después de lograrlo en la temporada 2021-22. Su compañera en el equipo 'culer' Aitana Bonmatí consiguió el reconocimiento en los cursos 2024-25, 2023-24 y 2022-23.

Además, el Barça ha metido a cinco de sus futbolistas en el Equipo Ideal de la temporada. Putellas, la portera Cata Coll, la defensa Mapi León, la centrocampista Patri Guijarro y la delantera Ewa Pajor, máxima goleadora de la temporada con 11 tantos forman parte del mejor once del curso.

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También fueron seleccionadas tres jugadoras OL Lyonnes, las defensas Wendie Renard y Selma Bacha y la centrocampista Melchié Dumornay; la zaguera del Arsenal Emily Fox y su compañera en la delantera Alessia Russo; y la atacante del Bayern de Múnich Pernille Harder.

Por su parte, la centrocampista del OL Lyonnes Lily Yohannes, de 18 años, fue elegida como jugadora revelación de la temporada.

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Por último, el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA anunció los mejores diez goles de la campaña, con el de la centrocampista española del Atlético de Madrid Júlia Bartel en la victoria ante el Twente (0-4) en la fase de liga como el mejor de todos ellos.

En el 'top 10' se encuentran el de la colombiana del Real Madrid Linda Caicedo en la ida de cuartos ante el Barça (2-6), en el quinto lugar; el primero de Salma Paralluelo en la final entre Barça y OL Lyonnes (0-4), en el séptimo puesto; y el de Alexia Putellas en el triunfo de la fase de liga ante el Bayern de Múnich (7-1).

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