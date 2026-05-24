Al menos seis muertos en nuevos ataques israelíes en Líbano a pesar del alto el fuego

Al menos seis personas han muerto en las últimas horas en nuevos ataques de las Fuerzas Armadas israelíes en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego supuestamente en vigor.

Tres personas han muerto en una vivienda bombardeada por la aviación israelí en el barrio de Al Tufahiya de la localidad de Srifa, distrito de Tiro, según ha informado Defensa Civil y la organización de ambulancias Mensaje por la Salud.

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Otra persona, un hombre joven, ha muerto en un ataque israelí en Arab Salim. En concreto las fuerzas israelíes han atacado al individuo cuando estaba en su motocicleta en la plaza de la localidad.

Mientras, en Tiro, concretamente en Bazuriye, ha muerto una persona y dos más han resultado heridas en otro ataque israelí y en la localidad de Tura, también en el distrito de Tiro, una persona ha muerto y otras dos están heridas.

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Mientras, las Fuerzas Armadas israelíes han emitido orden de evacuación para diez municipios del sur de Líbano como medida previa a bombardeos de la aviación contra supuestos objetivos de Hezbolá. Las localidades a evacuar son Mashgara, Deir al Zahrani, Al Sharqiya, Dueir, Qlaile, Sohmor, Zibdin, Nabatiye at Tahta, Arabsalim y Kefar Yuz.

Según el último balance del Ministerio de Salud libanés, al menos 3.123 personas y 9.506 han resultado heridas desde la reanudación, el 3 de marzo, de las hostilidades entre Israel y Hezbolá con motivo de la guerra de Irán, de acuerdo con un comunicado publicado este sábado.

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