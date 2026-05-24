Al menos dos muertos y 83 heridos en un nuevo ataque masivo con misiles y drones rusos contra Kiev

Las autoridades ucranianas han denunciado este sábado un ataque aéreo ruso a gran escala lanzado contra la región de Kiev y la capital del país durante la madrugada, en el que se han empleado de forma combinada misiles balísticos y drones y que se ha saldado con al menos dos fallecidos en los alrededores de la ciudad, que ha recibido lo peor de un ataque que ha dejado por ahora un total de 83 heridos y numerosos daños materiales.

Los dos muertos han sido identificados en las zonas periféricas de Bucha y Obujiv, según ha informado el jefe de la Administración Estatal Regional de Kiev, Mikola Kalashnik, que también ha confirmado otros nueve heridos más en la periferia.

PUBLICIDAD

Varias oleadas de explosiones comenzaron a sacudir la ciudad y la periferia en torno a la 01.00 horas (hora local) y, más tarde, sobre las 03.00 horas (hora local), coincidiendo con la activación de alertas antiaéreas en distintas regiones del país, tras detectar la Fuerza Aérea ucraniana "decenas" de misiles dirigidos hacia Kiev y sus alrededores.

La propia Fuerza Aérea ha advertido posteriormente de un posible lanzamiento por parte de Rusia de un misil balístico de alcance medio tipo Oreshnik alrededor de las 00.55 horas (hora local), como ha lamentado después el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien había avisado ayer de esta posibilidad, en un discurso a la población.

PUBLICIDAD

"Rusia ha lanzado tres misiles contra una planta de abastecimiento de agua. Han incendiado el mercado, dañaron decenas de viviendas y varias escuelas. Han lanzado su Oreshnik. Hoy, todo aquel en el mundo que no guarde silencio y ayude a Ucrania es un defensor de la vida", subrayó Zelenski.

Por su parte, el jefe de la Administración Militar de Kiev, Timur Tkachenko, ha reportado impactos y daños en múltiples distritos de la ciudad, incluidos Obolonskii, Shevchenkivskii, Holosiivskii, Solomianskii, Desnianskii, Darnytskii, Dniprovskii y Podil.

PUBLICIDAD

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, quien está proporcionando actulizaciones periódicas en su cuenta de Telegram, ha explicado que fragmentos de misil han alcanzado un edificio residencial de 24 plantas en el distrito de Shevchenkivskii. Asimismo, ha indicado que restos de proyectiles han caído cerca de una zona "no residencial" y también en las inmediaciones de una escuela. Treinta heridos se encuentran hospitalizados, entre ellos dos niños .

Tkachenko ha señalado además que restos de los ataques impactaron en la cubierta de un edificio de gran altura en el distrito de Darnytskyi, mientras que varias viviendas sufrieron daños en Solomianskyi y Dniprovskyi. También se registraron daños en dos edificios residenciales de Obolonskyi tras ser alcanzados por proyectiles rusos.

PUBLICIDAD

Las autoridades locales han informado igualmente de daños en otras infraestructuras urbanas, entre ellas un supermercado, una residencia estudiantil, varios almacenes y un garaje afectados por impactos de misiles y drones en distintos barrios de la capital.

Fuera de Kiev, varios medios ucranianos han hablado de explosiones en las ciudades de Cherkasi y Kropivnitskii, al igual que en la región de Jmelnitski, en el marco del mismo ataque aéreo.

PUBLICIDAD

Esta ofensiva se ha producido apenas unas horas después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, alertara de preparativos rusos para un bombardeo de gran envergadura sobre territorio ucraniano, incluida la capital.

Por otra parte, la Embajada de Estados Unidos en Kiev había emitido también una advertencia sobre la posibilidad de un ataque aéreo de gran magnitud en las siguientes 24 horas, aunque sin precisar el tipo de armamento que podría utilizar Rusia.

PUBLICIDAD

Horas antes del bombardeo sobre Kiev, ataques rusos habían dejado también civiles heridos en distintas zonas del sur y el este de Ucrania, incluidas las regiones de Odesa y Járkov.

Además, horas antes del ataque masivo sobre Kiev, las autoridades ucranianas ya habían informado de nuevos bombardeos rusos contra varias regiones del sur y el este del país que dejaron decenas de civiles heridos.

PUBLICIDAD

En la región de Odesa, un ataque con misiles rusos ha alcanzado infraestructuras civiles, según indicó el gobernador regional, Oleh Kiper. De acuerdo con un balance preliminar difundido por las autoridades locales, al menos nueve personas resultaron heridas, entre ellas tres menores de entre ocho y doce años.

Kiper ha precisado que siete de los heridos tuvieron que ser hospitalizados y señaló que uno de los adultos afectados se encontraba en estado grave, mientras que los niños presentaban heridas de carácter moderado. "Todos los servicios pertinentes están trabajando en el lugar", afirmó el gobernador regional, antes de añadir que "los heridos están recibiendo toda la asistencia médica necesaria".

PUBLICIDAD

El responsable regional ha subrayado igualmente que las autoridades continúan evaluando el alcance total de los daños ocasionados por el ataque y recopilando información sobre las consecuencias de los bombardeos.

En paralelo, las fuerzas rusas han lanzado también ataques contra la región de Járkov, donde drones han imoactado en distintos puntos, incluida la ciudad de Balakliia. Las autoridades locales informaron de al menos nueve personas heridas como consecuencia de estos bombardeos.

Estos ataques se producen después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, alertase públicamente de que Rusia estaría preparando una ofensiva combinada de gran alcance contra Ucrania, incluida Kiev. El mandatario aseguró además que los servicios de Inteligencia manejaban indicios sobre un posible despliegue del misil hipersónico Oreshnik por parte de Moscú.