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Al menos diez muertos tras un desprendimiento de tierra en República Democrática del Congo

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Al menos diez personas han muerto este sábado tras registrarse un grave desprendimiento de tierra en una zona minera de Mirundu, ubicada en el territorio de Kasongo, en el este de de República Democrática del Congo (RDC), según ha confirmado el ministro provincial de Minas, Darius Dami Bin Djuma, en declaraciones recogidas por Radio Okapi.

"Se presume que han fallecido aproximadamente diez personas. El gobierno provincial ya está trabajando para enviar un equipo que lleve a cabo una investigación sobre el terreno", ha declarado el funcionario tras dar a conocer el balance preliminar de la tragedia.

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De acuerdo con las primeras evaluaciones del ministro, el incumplimiento de la legislación y de las normas de seguridad minera vigentes en el país habría sido la causa directa del desprendimiento.

Bin Djuma ha anunciado asimismo el envío inmediato de una delegación oficial al lugar del desastre para evaluar la magnitud de la situación y coordinar las tareas pertinentes.

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