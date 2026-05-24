Al menos 14 muertos en ataques israelíes en el sur del Líbano tras órdenes de evacuación

El Cairo, 24 may (EFE).- Al menos 14 personas, entre ellas un niño, murieron este domingo en ataques efectuados por Israel contra la región de Nabatieh, en el sur del Líbano, después de que el Ejército israelí emitiera nuevas órdenes de evacuación en la región septentrional pese al frágil alto el fuego en vigor.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública del Líbano dijo en un comunicado que uno de los ataques, que tuvo como objetivo la localidad de Sir al Gharbiya, causó la muerte de 11 personas, entre ellas un niño y seis mujeres, mientras que otras nueve resultaron heridas, entre ellas cuatro menores.

PUBLICIDAD

Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de que el Ejército israelí intensificó sus ataques contra Nabatieh, que provocaron otros tres muertos y la destrucción de varios edificios residenciales.

Una de estas acciones fue efectuada con un dron, que apuntó contra una motocicleta en el municipio de Abba y mató a un ciudadano sirio, mientras que otra persona murió en otro bombardeo contra la ciudad meridional de Jebchit.

PUBLICIDAD

El medio estatal apuntó que los aviones de combate israelíes también atacaron las localidades de Zawtar al Sharqiya y Arab Salim, donde un paramédico identificado como Ali Hamud perdió la vida cuando su equipo de rescate fue objetivo de un bombardeo israelí mientras estaba realizando una inspección en una zona afectada.

Los ataques de este domingo tuvieron lugar poco después de que el Ejército israelí emitiera nuevas órdenes de evacuación en una decena de localidades del sur del Líbano y del oriental Valle de la Bekaa, que apenas ha sido atacada desde la entrada en vigor de un alto el fuego entre ambos países hace más de un mes.

PUBLICIDAD

Pese al cese de hostilidades, que fue extendido recientemente por 45 días más, Israel continúa atacando el territorio libanés de forma diaria y lleva a cabo demoliciones de viviendas en las áreas que ocupa en el sur del Líbano.

Sus ataques se concentran en la región meridional del país. EFE

PUBLICIDAD