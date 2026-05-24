Aeropuerto de Ciudad de México amplia a 3.000 lugares de estacionamiento rumbo al Mundial

Ciudad de México, 24 may (EFE).- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) puso en operación un nuevo estacionamiento en la Terminal 2, con los que eleva a 3.000 cajones su capacidad disponible y marca otro avance de su remodelación de cara al Mundial 2026.

El nuevo sitio contará con 80 lugares adicionales para vehículos y se ubicará en la planta baja de la glorieta vehicular externa, inmediatamente al ingresar en automóvil a la terminal, según información difundida por el AICM.

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“A partir de hoy sumamos un nuevo estacionamiento, ubicado en la glorieta vehicular externa de la Terminal 2, con lo cual ya están en operación 3.000 cajones en esta área para que dejes tu vehículo de forma segura”, compartió el Aeropuerto en X.

La administración aeroportuaria señaló que el área conecta con el edificio terminal mediante un pasillo techado e iluminado y que la zona cuenta con vigilancia de personal de resguardo y circuito cerrado de televisión.

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La apertura es relevante toda vez que no se habían construido nuevos espacios para vehículos desde la inauguración de la Terminal 2 en casi dos décadas, por lo que la obra no solo suma cajones, sino que busca ordenar el acceso vehicular en una zona presionada por la llegada turistas por el mundial del que México será sede a la par de Estados Unidos y Canadá.

El nuevo estacionamiento llega después de cierres, reaperturas parciales y espacios temporales habilitados durante la remodelación, mientras los trabajos se mantienen en cuestiones estéticas a escasos días del Mundial por el que las autoridades estiman la llegada de 5,5 millones de visitantes.

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El 13 de marzo, el Grupo Aeroportuario Marina informó que puso en servicio una alternativa temporal con 650 cajones en la Terminal 2, abierta las 24 horas, ante la reducción provisional de capacidad por los trabajos.

La medida forma parte del programa de modernización del AICM, considerado por el Gobierno mexicano como un punto estratégico para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Ese plan incluye obras y adquisiciones para mejorar terminales, operación, seguridad y vialidades, así como una inversión de 8.000 millones de pesos (unos 444 millones de dólares), según informó la presidenta Claudia Sheinbaum en enero pasado.

Con esta apertura, el aeropuerto busca recuperar capacidad de estacionamiento, mejorar la experiencia de pasajeros y acompañantes, y reducir los cuellos de botella ante el aumento previsto de visitantes por el torneo que iniciará en Ciudad de México con el partido inaugural el próximo 11 de junio. EFE

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