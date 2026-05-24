3-1. El Albacete logra su cuarta victoria seguida

Albacete (España), 24 may (EFE).- El Albacete logró este domingo su cuarta victoria consecutiva, por 3-1 ante la Real Sociedad B, en un duelo en el que el equipo local tuvo más ocasiones de gol y el visitante la posesión, aunque sin excesiva profundidad.

Brindar un triunfo a su afición en el último partido de la temporada en su feudo era el propósito del Albacete ante un rival que tampoco se jugaba nada más que los tres puntos porque ya aseguró la permanencia en Segunda División.

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Con estos ingredientes comenzó un duelo desangelado en las gradas del Carlos Belmonte.

Gorka Carrera, a los cinco minutos, puso en aprietos a Mariño con una cabezazo en el área pequeña que el meta local despejó acrobáticamente con dos manos.

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Sin embargo, el que primero golpeó fue el Albacete mediante una transición gestionada por San Bartolomé, que se fue de varios rivales, vio la entrada de Gámez por la banda derecha y cedió el balón para que éste pusiera un centro pasado al segundo palo que Jefté aprovechó, con la cabeza, para batir a Aitor Fraga (min.14).

Gámez, que este domingo jugó de extremo derecho, hizo mucho daño por su banda y en otra de sus internadas, en el minuto 22, San Bartolomé rozó el gol con un tiro ajustado a un palo que Aitor Fraga sacó con apuros.

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El mismo jugador se animó a disparar en el minuto 26 y estuvo a punto de ampliar el marcador, aunque su chut, con el exterior, salió algo desviado.

El que no desperdició la ocasión de sumarse a la lista de goleadores de la tarde fue el central Pepe Sánchez, quién aprovechó un balón en el punto de penalti, tras un saque de esquina, para, de un latigazo, batir a Aitor Fraga e incrementar la ventaja (m.27).

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Así se llegó al descanso, con un 2-0 que recortó el equipo guipuzcoano en el minuto 52 con un gol de cabeza de Gorka Carrera tras un centro medido de Lebarbier.

Le duró poco la alegría a la Real Sociedad B porque en una jugada a balón parado, Lluís López, de cabeza, batió al portero visitante por la escuadra izquierda de su meta (min.55).

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El envite se fue diluyendo entre los cambios, homenajes a jugadores locales y jugadas sin tensión en un duelo que concluyó con un Albacete buscando el cuarto gol y un filial donostiarra con ímpetu y poco más.

- Ficha técnica:

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3 - Albacete: Mariño, Lorenzo, Pepe Sánchez, Lluis López, Neva (Fabio, min.74), Gámez (Javi Moreno, min.80), Javi Villar (Álex Rubio, min.59) Pacheco, Jogo, San Bartolomé (Ale Meléndez, min.46) y Jefté (Obeng, min.74)

1 - Real Sociedad B: Aitor Fraga, Garro, Ayo, Calderón (Kita, min.70), Agote Arana, min.83), Astiazarán (Ramírez, min.62), Carbonell, Lebarbier (Mariezkurrena, min.70), Eceizabarrena, Carrera y Marchal (Díaz, min.62)

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Goles: 1-0, m.14: Jefté. 2-0, m.37: Pepe Sánchez. 2-1, m.52: Carrera. 3-1, m.55: Lluís López.

Árbitro: Alonso de Ena (Comité Aragonés). Sólo mostró una cartulina amarilla, al jugador local Pepe Sánchez.

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Incidencias: encuentro correspondiente a la cuadragésima primera jornada en Segunda División disputado en el estadio Carlos Belmonte ante 6.923 espectadores. EFE

jml/ism