Un ataque israelí con dron al sur de Gaza mata a un pastor palestino

Gaza, 22 may (EFE).- Un ataque israelí con dron causó este viernes la muerte de un pastor gazatí de 42 años cuando se encontraba en la zona de Al Skakush (sur de la Franja), cerca de la llamada 'línea amarilla', donde se encuentran replegadas las tropas del Ejército de Israel, informó el Hospital Nasser.

El varón, de nombre Rafat Adel Ibrahim Breika, llegó al citado centro hospitalario tras ser alcanzado por el ataque de un dron israelí en esta área, ubicada al noroeste de la ciudad de Rafah.

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Mientras tanto, la artillería israelí también atacó el este de Jan Yunis y el norte de Rafah, al sur del enclave palestino, en "un intenso bombardeo", según la agencia de noticias palestina Wafa.

Desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego en Gaza el pasado 10 de octubre, 883 palestinos han muerto y otros 2.648 han resultado heridos en ataques del Ejército de Israel, según el Ministerio de Sanidad gazatí, dependiente de la Administración política de Hamás en la Franja.

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Durante este mismo periodo, se han recuperado entre edificios destruidos los cuerpos de otros 776 palestinos fallecidos. EFE