Telefónica reconoce que la UE "se ha quedado atrás" en desarrollo tecnológico, aunque ve un "despertar"

El presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, ha admitido este viernes que la Unión Europea "se ha quedado atrás" en desarrollo tecnológico con respecto a Estados Unidos y China, si bien observa un "cambio de tendencia" y un "despertar" a raíz de la guerra de Ucrania.

En un desayuno informativo organizado por APD Canarias, Ochoa ha señalado que, debido al conflicto bélico, se ha empezado a potenciar la búsqueda de "soberanía tecnológica" en la UE y empieza a priorizarse desde el punto de vista presupuestario, aunque no oculta que la situación es "complicada".

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Ha puesto como ejemplo que mientras en China y Estados Unidos hay tres operadores, en la UE son más de 40 y además "se ha ido degradando" el valor de la tecnología, con una pérdida de 17 puntos en una década.

Con todo, ha apuntado que se empieza a trabajar en "no ser dependientes" de terceros a la hora de "gestionar tecnologías clave para el día a día" ya que hay aspectos que no se pueden controlar si se depende de otros agentes externos, aparte de que hay "mucha normativa" que habilita el acceso a datos europeos, lo que introduce "inseguridad y poco control".

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De hecho, ha comentado que en los concursos públicos ya se introducen indicadores que respalden la apuesta por la "soberanía" e insistido en que hay trabajar en una "línea de inversión constante" en tecnologías clave, en fortalecer la "colaboración" entre grandes empresas y entre empresas y administraciones públicas publico-privada y modificar el marco regulatorio para que las empresas ganen capacidad inversora ya que ahora "está muy orientado a favorecer al consumidor" y las empresa quedan "sometidas a tensión de precios" y les cuesta "generar rentabilidad". "Tienes que salir de ese círculo", ha agregado.

Ochoa ha apuntado también que la tecnología ya no es solo una "herramienta de competitividad" sino que tiene que impregnar toda la estructura de una empresa porque si no, muchas ni siquiera van a "poder operar a medio plazo". "Es así, lo vamos viendo, los tiros van a ir por ahí", ha comentado.

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En esa línea se ha referido especialmente a la gestión de los datos y su explotación, porque es clave "para la toma de decisiones" y ahí entra en juego la Inteligencia Artificial (IA) porque "nunca" se había dispuesto de una tecnología de "tanto impacto".

Ha puesto como ejemplo que para el despliegue de una red y definir la ruta más eficiente antes se tardaba "un mes" y se empleaba a 30 personas y ahora es "menos de una semana" y solo se precisa a dos trabajadores. "El cambio es tremendo, es una redefinición de como hacer las cosas, la Inteligencia Artificial ha sido un antes y un después", ha señalado.

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Igualmente ha insistido en el desarrollo de las tecnologías de gestión y almacenamiento porque dan más "flexibilidad" y "cambian la perspectiva" de las empresas, y "todo envuelto" en la eficacia de la ciberseguridad ante el incremento "exponencial" de ataques.