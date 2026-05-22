Putin condena el "ataque terrorista" de la "neonazi" Ucrania contra un centro educativo que deja seis muertos

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha condenado este viernes el "ataque terrorista" perpetrado durante la pasada noche por el "régimen neonazi" de Ucrania contra las instalaciones de un centro universitario en la ciudad de Starobilsk, ubicada en la provincia ocupada de Lugansk, que ha dejado ya seis muertos.

"El régimen neonazi que tomó el poder en Kiev lanzó un ataque terrorista contra la residencia estudiantil del Colegio Pedagógico Starobilsk, mientras los estudiantes dormían en la residencia", ha denunciado al inicio de su intervención en una ceremonia de graduación de nuevos funcionarios del Estado.

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"Me veo obligado a comenzar con los trágicos sucesos de los que probablemente ya hayan oído hablar", ha comenzado el presidente ruso, informando a continuación del último balance de víctimas, en el que además de los seis fallecidos, hay cerca de 40 heridos además de una quincena de desaparecidos entre los escombros.

"Las labores para retirar escombros continúan. Haremos todo lo posible para ayudar a las víctimas y a sus familias. Insisto, y esto es importante, que no hay instalaciones militares, ni servicios especiales, cerca de la residencia estudiantil", ha puesto de relieve el dirigente ruso.

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Es por ello que Putin ha incidido en que "no hay razón" para afirmar que los proyectiles impactaron en estas instalaciones debido a las defensas aéreas rusas ni por la llamada guerra electrónica, argumentos esgrimidos recientemente por Kiev para justificar que sus drones acabaran en espacio aéreo de los países bálticos.

En el momento de los hechos habían 86 adolescentes en las instalaciones. Moscú ha informado de que han sido cuatro los drones que Ucrania ha utilizado para este "sangriento ataque" que ha dejado el centro prácticamente destruido.

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Moscú además ha advertido de que con este ataque Ucrania ha debilitado los esfuerzos diplomáticos que se habían realizado para resolver el conflicto, si bien las conversaciones llevan algunos meses paralizadas, después de que Estados Unidos haya desviado sus intentos de mediación a resolver sus propios conflictos con Irán tras emprender junto a Israel una nueva ofensiva contra la República Islámica.