Agencias

Nueva York pide precaución ante un nuevo temporal de lluvias el fin de semana

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Nueva York, 22 may (EFE).- El Departamento de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM) instó este viernes a los neoyorquinos a prepararse ante los pronósticos de intensas lluvias que podrían afectar a la metrópoli a partir de este sábado y hasta el domingo.

Las autoridades locales han emitido una serie de recomendaciones preventivas para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos ante el riesgo de inundaciones repentinas. "Durante los periodos de lluvia intensa que provoquen inundaciones, trasládese a zonas más altas", advirtió el organismo oficial en una publicación en X.

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Asimismo, el NYCEM hizo especial hincapié en la situación de las viviendas vulnerables, exhortando a quienes se encuentren en sótanos a desplazarse a un piso superior de manera inmediata si el agua comienza a subir.

Esta nueva alerta meteorológica se produce pocos días después de que un fuerte temporal de precipitaciones provocara inundaciones en varias zonas de Nueva York tras varios días de ola de calor.

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Aquellas tormentas colapsaron tramos de calles y avenidas principales, dejando imágenes que se hicieron virales en las redes sociales. EFE

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