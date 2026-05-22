Lucía Pombo revela cómo se encuentra en la recta final de su embarazo: "Con ganas y con miedo"

En plena cuenta atrás para convertirse en madre de su primera hija con Álvaro López Huerta, una niña a la que llamará Lola Belén -en homenaje a la influencer andaluza Belén Domínguez, fallecida en 2025 a causa de un tumor agresivo- que nacerá en julio, justo cuatro años después de su boda y una década después de iniciar su relación, Lucía Pombo no se ha querido perder este jueves en Las Ventas la corrida de José Mari Manzajares, Juan Ortega y Pablo Aguado.

Presumiendo de su abultada barriguita con una camisa blanca, y armada con un abanico para combatir las altas temperaturas de la capital, la hermana mayor de María Pombo ha desvelado que "me encuentro muy bien, fenomenal, en la gloria, como ves, pasando calor". "No me queda nada, en julio ya, y con ganas y con miedo, un poquito de miedo" se ha sincerado, asegurando que a pesar de la preocupación lógica de toda madre primeriza porque todo vaya bien, "yo estoy como si no fuera la cosa conmigo, estoy fenomenal. Se está portando muy bien y no tengo ningún achaque ni ningún antojo". "Estoy deseando conocer a Lola y a la vez con un poco de miedo de ojalá lo hagamos bien, o sea, no puedo decir otra cosa" ha confesado.

PUBLICIDAD

Y, como ha reconocido, no le gustaría que Lola fuese hija única. "Ojalá los siguientes que vengan sean así de buenos, la verdad. Dios lo quiera, ojalá. A mí me encantarían tres niños, pero es que estoy geriátrica, eh, mi embarazo es geriátrico. Tremendo" ha bromeado haciendo referencia a que tiene 36 años.

"Ya veremos, poco a poco. Primero la primera. A mí con dos me vale, que puedan jugar entre ellos, pero si ella quiere tres, serán tres" ha añadido Álvaro mirando embelesado a su mujer.

PUBLICIDAD

Podrían no ser los únicos bebés de su gran familia, ya que como ha asegurado entre risas Lucía, "con mis hermanas María y Marta nunca se sabe. Ambas creo que lo tienen claro, pero a mí me da la sensación, por algún motivo, que alguna nos dará una sorpresa. Y te diría que yo creo que ambas tendrán un niño más. Pero esto es una cosa... Ya veremos".