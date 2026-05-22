Agencias

Los bálticos destacan que envío de soldados de EEUU a Polonia reforzará el flanco oriental

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Riga, 22 may (EFE).- Los países bálticos saludaron este viernes el anuncio del envío de 5.000 soldados estadounidenses a Polonia, al considerar que se trata de una decisión que permitirá reforzar el flanco oriental de la OTAN ante la amenaza rusa.

"La decisión de Donald Trump de enviar 5.000 soldados estadounidenses adicionales a Polonia es una importante decisión para la seguridad del flanco oriental de la OTAN", escribió el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, en su cuenta de la red social X.

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Subrayó que una presencia de la Alianza Atlántica más fuerte en la región refuerza la disuasión y contribuye a la seguridad de los Estados bálticos y de toda Europa.

Nauseda aprovechó para subrayar que también una presencia militar estadounidense continuada en Lituania, donde hay actualmente unos mil soldados del país norteamericanos, "sigue siendo vital para la seguridad de toda la región".

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Su homólogo letón, Edgars Rinkēvičs, coincidió en subrayar en la misma red social que la decisión del presidente estadounidense de desplegar 5.000 soldados más a Polonia "fortalecerá la seguridad del flanco oriental de la OTAN".

Sin embargo, recordó que, pese a ello, "Europa debe reforzar urgentemente sus propias capacidades de defensa".

El ministro estonio de Exteriores, Margus Tsahkna, no se refirió directamente al anuncio de Trump, pero señaló en Helsingborg, Suecia, donde participa en una reunión de jefes de las diplomacias de los países miembros de la Alianza Atlántica que "la OTAN funciona", porque "cada centímetro del territorio aliado está protegido".

Recalcó que "Rusia sigue siendo la amenaza a largo plazo", por lo que Europa "está dando un paso adelante, reforzando la disuasión, aumentando el gasto en defensa y apoyando a Ucrania a largo plazo" , dijo. EFE

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