Lituania y Letonia señalan que despliegue de EEUU en Polonia es una "decisión significativa" para el flanco este

Los presidentes de Lituania, Gitanas Nauseda, y Letonia, Edgars Rinkevics, han subrayado este viernes que el despliegue adicional estadounidense de 5.000 tropas anunciado por el presidente, Donald Trump, en Polonia es una "decisión significativa" para todo el flanco este de la OTAN y contribuye a la seguridad de los países bálticos.

"La decisión del presidente Donald Trump de enviar 5.000 tropas estadounidenses adicionales a Polonia es una decisión significativa para la seguridad del flanco oriental de la OTAN", ha indicado el dirigente lituano en un mensaje en redes sociales.

PUBLICIDAD

Nauseda ha señalado que una mayor presencia aliada en la región "refuerza la disuasión y contribuye a la seguridad de los Estados bálticos y de toda Europa".

Es por ello que ha reivindicado la necesidad de una presencia militar continuada de Estados Unidos en la zona y, en concreto, ha dicho que en Lituania "sigue siendo vital para la seguridad de la región".

PUBLICIDAD

En la misma línea, Rinkevics ha celebrado el paso dado por Washington asegurando que "fortalecerá la seguridad del flanco oriental de la OTAN". "Al mismo tiempo, Europa debe reforzar urgentemente sus propias capacidades de defensa", ha señalado, incidiendo en que los aliados europeos hagan más en materia de defensa.

Trump anunció el despliegue de un contingente adicional de 5.000 efectivos en Polonia, días después de haber cancelado dicho plan y que venía en línea con la retirada de tropas de Alemania, en medio de las críticas al canciller alemán, Friedrich Merz, por la guerra en Irán.

PUBLICIDAD

Por su lado, el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha ensalzado la "alianza polaco-estadounidense" reivindicándola como un "pilar fundamental" para la "seguridad" de "cada hogar polaco y de toda Europa". El jefe del Estado polaco ha agradecido al inquilino de la Casa Blanca su "amistad hacia Polonia" así como sus decisiones con "repercusiones prácticas".

Este mismo viernes, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha celebrado el despliegue anunciado por el presidente estadounidense, si bien ha insistido en que "la trayectoria" ante la que se encuentra la OTAN es una en la que "Europa sea más fuerte", asegurándose de que, "con el tiempo, paso a paso", los europeos dependan menos "de un único aliado, Estados Unidos".

PUBLICIDAD