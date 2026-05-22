La banca española se desmarca del aval a Enrique Riquelme para optar a la presidencia del Real Madrid

La banca española no participa en el aval bancario al empresario Enrique Riquelme, requisito estatutario imprescindible para concurrir a las elecciones a la presidencia del Real Madrid, informaron a Europa Press en fuentes financieras.

Riquelme afirma disponer del aval bancario por el 15 por ciento del presupuesto del club (unos 187 millones de euros), requisito establecido en los estatutos para optar a la presidencia del club blanco, pero dicho aval no procede de entidades españolas.

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En concreto, uno de los bancos españoles que expresamente le ha denegado el aval es el Santander. De este modo, el presidente de Cox Energy estaría negociando con bancos internacionales la estructuración de dicho aval, según las mismas fuentes.

Enrique Riquelme ya ha comunicado oficialmente que se presenta a las elecciones a la presidencia del Real Madrid. El empresario ha remitido una carta a la Junta Electoral del club manifestando su voluntad de concurrir como candidato a la presidencia y encabezando una candidatura propia.

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Para ello, asegura cumplir los requisitos estatutarios (antigüedad como socio, nacionalidad española y aval del 15 por ciento del presupuesto) y ahora tiene un plazo para formalizar toda la documentación exigida.

Una vez realizada la notificación previa, Riquelme debe presentar de forma completa su candidatura en la fecha límite fijada por el calendario electoral. Si la Junta Electoral valida que reúne todos los requisitos, será admitido como candidato y podrá disputar la presidencia del Real Madrid a Florentino Pérez.

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