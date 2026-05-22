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Kevin Warsh toma juramento como nuevo presidente de la Reserva Federal

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Washington, 22 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó la toma de juramento este viernes a su candidato Kevin Warsh como nuevo director de la Reserva Federal (Fed) en una concurrida ceremonia en la Casa Blanca a la que asistió parte de su Gabinete, personalidades del Partido Republicano y empresarios.

"Nadie en Estados Unidos está mejor preparado para dirigir la Reserva Federal que Kevin Warsh", aseguró Trump, quien desde su regreso al poder en enero de 2025 ha presionado públicamente al presidente saliente de la Fed, Jerome Powell, exigiendo un recorte más agresivo de las tasas de interés. EFE

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