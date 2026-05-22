Francisco Rivera y Lourdes Montes, derroche de complicidad en El Rocío

Fieles a la tradición y cumpliendo con su cita anual con la Virgen del Rocío, Lourdes Montes y Francisco Rivera afrontan la última etapa del camino después de tres días de peregrinación desde Sevilla con su Hermandad de Triana para encontrarse con la Blanca Paloma en la aldea de Almonte.

Una romería marcada por su devoción por la Virgen en la que también ha habido tiempo para las risas, los bailes y los buenos momentos en compañía de sus amigos y seres queridos, como Cayetana Rivera -hija del exdiestro y Eugenia Martínez de Irujo- que se ha unido a ellos estos días después de visitar la ermita de la 'Virgen de las Marismas' junto a Andrés Roca Rey tras la exitosa reaparición del torero peruano en Jerez de la Frontera tras la grave cogida que sufrió en La Maestranza el pasado 23 de abril. Una recuperación que la enamorada pareja ha querido agradecer a la Blanca Paloma poniéndole velas en su ermita, como ambos compartieron en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Como el propio Fran explicó en el arranque del camino este miércoles, el novio de su hija no se unirá a ellos este fin de semana para ver el 'Salto a la Reja' en el que sacan a la Virgen del Rocío en procesión en la madrugada de este domingo al estar en plena temporada taurina, aunque sí ha asegurado con una sonrisa que "si antes rezábamos, ahora nos toca rezar el doble por Andrés", confirmando así que su historia de amor con Tana marcha viento en popa.

A primera hora de este viernes, el hijo de Paquirri y Lourdes Montes han cruzado el tradicional vado del Río Quema en las últimas horas de peregrinación hasta El Rocío, y lo han hecho una vez más presumiendo de su felicidad y su complicidad, derrochando risas y confidencias durante una de las citas más especiales del año para ellos.

PUBLICIDAD

Mientras que Francisco ha apostado por la comodidad con unos pantalones remangados y unos escarpines para atravesar el vado, además de su inseparable sombrero rociero con la banda de su Hermandad y un bastón para ayudarle a caminar, su mujer ha vuelto a destacar por su elegancia con un impecable conjunto de su firma de moda flamenca 'Miabril', compuesto por una falda larga con volante en el bajo y bolsillos frontales en color verde agua con lunares al tono más oscuros en contraste, blusa blanca con cascada de volantes en la manga, y mantoncillo en el mismo verde que la falda con flores en amarillos, morados y verdes, además de la tradicional flor en la cabeza, en su caso en un favorecedor rosa fucsia.

"El camino maravilloso, la verdad que es un caminazo. Caminazo. Tratos muy bonitos, tratos especiales y la verdad que nos ha acompañado el buen tiempo y la magia, la verdad que sí. El paso del Quema muy bonito, aquí son muchos recuerdos, ¿no? Recuerdas de los que no están, de los tuyos, ¿no? El Quema es un sitio... siempre es distinto, y la verdad es que hay que dar gracias, sobre todo dar gracias por todo" ha reconocido Fran con una gran sonrisa.

PUBLICIDAD

Y aunque las cámaras no han podido captar ninguna imagen de Tana, el torero ha asegurado entre risas que "está aquí, si no la habéis visto es porque sois muy torpes", confirmando que a Roca Rey le ha sido "imposible" acompañarlos "porque tiene que torear en Madrid".

Lo que sin embargo no ha querido aclarar son las informaciones que apuntan a que estaría enfadado con su hermano Kiko Rivera por haberse llevado unas cabezas de toro en su 'asalto' a Cantora y no habérselas dado a él y a Cayetano pese a que su padre se las habría dejado en herencia: "Buen día. Buen camino. Ya, por favor, hoy no es el día" ha zanjado molesto.

PUBLICIDAD