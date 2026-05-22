EEUU pide "un plan B" por si Irán se niega a abrir Ormuz: "Si sigue cerrado, alguien tendrá que hacer algo"

Rubio sostiene que EEUU podría llevar a cabo ese plan "solo", pero que aceptaría a los países que quisieran cooperar

HELSINGBORG (SUECIA), 22 (del enviado especial de EUROPA PRESS Iván Zambrano

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha sugerido de manera velada que quizás sea necesario llevar a cabo una operación militar en el estrecho de Ormuz en el caso de que Irán se niegue a reabrirlo y cobre un peaje a los barcos que quieran cruzarlo, esgrimiendo que es necesario "un plan B" en el caso de que no se acuerde un cese al fuego.

Así se lo ha planteado Rubio al resto de ministros de Exteriores de la OTAN reunidos este viernes en la ciudad sueca de Helsingborg, una cita que no ha arrojado compromisos concretos sobre el estrecho de Ormuz, pero en la que el dirigente estadounidense ha resaltado que Irán "no va a reabrir voluntariamente el estrecho" y que quizás habría que buscar alternativas.

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"Tenemos que tener un plan B, y es: ¿qué pasa si Irán se niega a abrir el estrecho? ¿Qué pasa si Irán decide que no va a abrirlo, que va a controlarlo y cobrar peajes por él? En ese punto habrá que hacer algo al respecto", ha afirmado en declaraciones a la prensa tras finalizar el primer encuentro de ministros de la Alianza que organiza Suecia desde su incorporación a la OTAN en 2024.

Rubio, que no ha concretado a qué se refiere con un "plan B", ha detallado que hay países de la OTAN que están "más profundamente afectados" por el cierre de Ormuz que Estados Unidos, y que varios de sus homólogos coinciden en que hay que "empezar a pensar qué hacer" si "en unas semanas" Irán decide que va mantener el estrecho cerrado y que va a hundir "cualquier barco que no le obedezca o no le pague".

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"Entonces alguien tendrá que hacer algo al respecto", ha proseguido con su propuesta, añadiendo que las propuestas que están sobre la mesa por el momento para la defensa y vigilancia de Ormuz, como la iniciativa franco-británica, están pensadas solo para el caso en que "se den las condiciones", es decir, cuando haya un alto el fuego y no haya un riesgo para los Estados.

"Pero tenemos que tener un plan B para si alguien sigue disparando y sobre cómo se reabre el estrecho. Planteé ese punto hoy. No sé si sería necesariamente una misión de la OTAN, pero sí serían países de la OTAN los que podrían contribuir a ella", ha detallado.

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ESTADOS UNIDOS PODRÍA HACERLO SOLO

Pese a pedir un plan B con otros países de la OTAN, Rubio ha asegurado que "eso no significa que" Estados Unidos no pueda hacerlo solo, y que por el momento no hay "ningún compromiso firme ni ninguna petición firme" porque "sería prematuro".

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"Estados Unidos podría hacerlo solo. Pero hay países que han expresado interés en participar potencialmente en algo así si, de hecho, llegamos a ese punto. No necesitamos su ayuda, pero están dispuestos a hacerlo y creo que deberíamos aceptárselo si lo ofrecen", ha zanjado sobre el asunto.

Rubio también se ha referido a la necesidad de desminar el estrecho de Ormuz en el caso de que Irán decida abrirlo y ha destacado que algunos de los países que forman parte de la iniciativa de Francia y Reino Unido "tienen muchos dragaminas, por lo que podrían desempeñar un papel clave".

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