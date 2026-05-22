Antonio Tejado, su sorprendente frialdad tras la filtración de su llamada a María del Monte tras el robo

A falta de menos de un año para el arranque del juicio en el que se enfrentará a una posible condena a 30 años de cárcel por su presunta implicación en el violento robo en la casa de María del Monte e Inmaculada Casal en agosto de 2023 en Sevilla, Antonio Tejado está en el punto de mira tras la filtración de una conversación telefónica con su tía 3 meses después del atraco en la que intentaba convencer a la artista de que pasase página asegurando que la Policía nunca cogería a los culpables.

Una llamada que se produjo el 30 de noviembre de 2023 -cuando la Guardia Civil ya estaba investigando su posible implicación de como autor intelectual del golpe- en la que se escucha al ex de Rosario Mohedano aconsejando a la folclórica "que afrontes la realidad y que pases del tema y estés tranquila. La realidad es la realidad. No va a coger una polla la policía. ¿Qué van a hacer? Si la saliva y el ADN te la cogen si has violado una tía y la has cortado a trozos, Y lo tiene que autorizar un juez Imagínate, para partir una caja fuerte...".

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Especialmente duro con las autoridades, cuando María asegura que tiene "mucha fé" en la Policía, Tejado responde que "fe hay que tenerla a la Virgen del Rocío miarma. La Policía da asco, escupen en los casos. Tienen miedo, los policías ejercen su trabajo con miedo. No tienen autoridad, no se la da el Gobierno. Es una puta mierda y te pueden decir misa pero no siempre encuentran todo (...) Tienes que pesar tata que tienes salud".

Mientras la artista ha reconocido que no ha escuchado la grabación y se ha negado a que la prensa le revelase los detalles de la misma, Antonio ha reaccionado con absoluta frialdad en su reaparición en los Juzgados de Sevilla para firmar ante el juez a las preguntas de si cree que esta filtración le puede perjudicar en el juicio y por qué su abogado ha pedido su nulidad apuntando que vulneraría su derecho a la intimidad y a las comunicaciones. Impasible, el sobrino de María ha ignorado las preguntas sin aclarar por qué intentó convencer a su tía de que no iban a coger a los culpables del robo, y si se arrepiente de haber hablado en los términos en que lo hizo de la Policía.

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