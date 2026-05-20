La ONU condena una nueva masacre en el norte de Colombia y pide reforzar las investigaciones

Naciones Unidas ha condenado la muerte del líder social Freiman David Velásquez en una nueva masacre que ha dejado cinco muertos y ha sido registrada en el departamento de Norte de Santander, situada en la zona septentrional de Colombia, por lo que ha pedido a las autoridades del país reforzar las investigaciones.

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para Colombia ha rechazado en un comunicado los "homicidios" de las cinco personas que fueron víctimas del ataque y ha recalcado a los "grupos armados no estatales que está prohibido por el Derecho Internacional atacar a la población civil".

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"Les pedimos cumplir con las normas del Derecho Internacional a las que están obligados estos grupos y llamamos a las autoridades a investigar y sancionar estos crímenes y a implementar las políticas de seguridad y de desmantelamiento, así como todas las medidas necesarias para proteger a la población civil", ha zanjado.

El ataque que se saldó con la vida de Velásquez, miembro de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT), también provocó la muerte de Iván Stiven Camacho Castillo, Yidy Smith Velásquez Benítez y Mayerlis Yoselín Hernández Ramírez, vinculadas a esta misma organización.

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Además, otras dos personas perdieron la vida: dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP); Robinson Carvajalino Gómez y Sebastián Murillo Flórez, que hacían formaban parte del equipo de seguridad que se había asignado al líder social, según informaciones de la emisora Blu Radio.

Velásquez impulsaba iniciativas comunitarias relacionadas con la sustitución de cultivos y proyectos productivos en Catatumbo, especialmente alrededor de viveros de café y cacao. Además, su trabajo se centraba en fortalecer "procesos de reconciliación y desarrollo territorial" en la región, tal y como han explicado desde ASUNCAT.

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"Acciones violentas como la ocurrida en Ábrego constituyen una afectación directa a los esfuerzos de transformación territorial y reconciliación que adelantan las comunidades locales de manera conjunta con las instituciones del Estado y los gobiernos locales", señala el comunicado.