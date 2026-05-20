El rey defiende reforzar alianzas con Canadá "en tiempos de gran incertidumbre y aguas turbulentas"

El rey Felipe VI ha defendido este miércoles en Toronto el refuerzo e impulso de las relaciones bilaterales entre España y Canadá, dado que "en tiempos de gran incertidumbre y aguas turbulentas se necesitan anclas firmes".

"España y Canadá atraviesan un excelente momento en sus relaciones bilaterales, basado en la confianza mutua y una ambición compartida de reducir barreras, promover la innovación y crear un entorno empresarial en el que las compañías puedan prosperar", ha señalado el jefe del Estado durante su participación este miércoles en el encuentro empresarial España-Canadá, celebrado en Toronto.

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El rey ha defendido que, en el contexto de incertidumbre actual, contar con socios fiables es más importante que nunca para navegar con seguridad. En este sentido, Felipe VI ha asegurado que España y Canadá están unidos por principios y valores compartidos, confianza mutua y una visión común en favor de un comercio y una inversión abiertos y basados en normas.

"En un mundo marcado por dinámicas globales cambiantes, nuestros países destacan por su resiliencia, pero también por su compromiso con el multilateralismo", ha remarcado.

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En opinión del rey, ambos países están plenamente preparados, con voluntad y compromiso, de reforzar y multiplicar sus vínculos económicos como verdaderos aliados estratégicos, guiados por el pragmatismo y la oportunidad e inspirados por la confianza.

El rey ha señalado que España, como uno de los principales países de la Unión Europea, desea mostrar su cercanía a Canadá y desarrollar aún más intereses comunes. "Nos hemos reunido aquí para reforzar e impulsar nuestras relaciones bilaterales, ya que el contacto genera afecto, confianza y alianzas. En español decimos: 'el roce hace el cariño'", ha bromeado el jefe del Estado.

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Un buen ejemplo de este creciente acercamiento, ha añadido, es el notable aumento de la conectividad aérea entre los dos países, con frecuencias de vuelos directos que se han más que duplicado en apenas cuatro años. "Unas conexiones más sólidas entre Canadá y España acercan a nuestras sociedades, impulsan el turismo, favorecen las oportunidades de negocio y fortalecen los lazos entre personas", ha subrayado.

No obstante, Felipe VI ha advertido de que el futuro común de los países depende de varias prioridades estratégicas de máxima importancia, como la revolución digital y tecnológica. "Canadá puede contar con España, con las empresas e instituciones españolas, para este empeño", ha remarcado.

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De hecho, España y Canadá han suscrito este miércoles un Memorando de Entendimiento (MoU) para estrechar la cooperación en inteligencia artificial, impulsando la inversión, el acceso a infraestructuras, la formación de talento y la colaboración entre gobiernos y empresas, con especial atención a las pymes.

En cualquier caso, el rey ha recalcado que existe un amplio margen de crecimiento en los intercambios bilaterales, ya que es cada vez más necesario garantizar la seguridad económica, lo que requiere cadenas de suministro resilientes y una cooperación institucional reforzada.

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Ha puesto de relieve la situación de partida de ambos países para impulsar las relaciones bilaterales, tras definir a Canadá como una economía fuerte y dinámica del G7, y a España como la duodécima economía mundial, la cuarta de la UE y una de las que más crece entre los países avanzados.

"Sumando fuerzas, podemos desarrollar proyectos conjuntos de gran alcance que generen empleo de calidad, refuercen nuestras cadenas industriales y fomenten un crecimiento sostenible", ha subrayado.

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