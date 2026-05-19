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Soltour no aplicará recargos en los vuelos chárter hacia República Dominicana y México para este verano

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Soltour ha afirmado que no aplicará recargos en el precio de los vuelos chárter reservados durante este mes de mayo para viajar a República Dominicana y México, con fechas de salida hasta el 31 de octubre, en un contexto marcado por los altos precios del combustible, según un comunicado.

Al igual que otras compañías, entre ellas aerolíneas como Iberia, Air Europa o Vueling, desde el turoperador ha destacado que esta medida busca dar tranquilidad y seguridad tanto a viajeros como a agencias.

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Además, la firma de Piñero ha recordado que estas reservas contarán con cancelación sin penalización hasta 30 días antes de la salida y sin gastos de gestión por cancelación.

"Blindar el precio frente a posibles subidas del carburante y reforzar las condiciones de cancelación son dos medidas que simplifican la decisión de reserva y sitúan al viajero en el centro desde el inicio", ha destacado su Soltour, Mateo Ramón.

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Esta iniciativa se enmarca en la campaña de verano 2026 de Soltour, centrada en ofrecer propuestas "flexibles", "competitivas" y adaptadas a las necesidades actuales del mercado. El turoperador continúa impulsando una programación especialmente orientada a destinos de alta demanda vacacional, como República Dominicana y México, dos de los grandes referentes del Caribe para el viajero español.

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