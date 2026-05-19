Jonathan Andic llega esposado a los juzgados para declarar tras su detención por la muerte de su padre, Isak Andic

Después de meses de investigación en los que el punto de mira ha estado puesto en la posible implicación de Jonathan Andic en el trágico fallecimiento del fundador de Mango Isak Andic el 14 de diciembre de 2024 tras caer por un barranco a más de 100 metros de altura mientras hacía senderismo con su hijo por las Cuevas del Salnitre en Collbató, Montserrat (Barcelona), los Mossos d'Esquadra han detenido al empresario por el presunto homicidio de su padre.

Una detención que se producía a primera hora de este martes en su domicilio de la ciudad condal -donde reside con su mujer, la influencer Paula Nata, con la que se convirtió en padre de su primer hijo en septiembre de 2025- y, tras su traslado a comisaría, minutos antes del mediodía llegaba a los Juzgados de Martorell para declarar ante el juez.

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Minutos después de que su abogado, el prestigioso penalista Cristóbal Martell, entrase en las dependencias judiciales junto a otros tres abogados de su despacho para asesorar y acompañar al hijo del fundador de Mango, era Jonathan el que hacía su aparición esposado y escoltado por varios Mossos D'Esquadra, accediendo a los Juzgados cabizbajo, con una camisa blanca y una americana azul marino, para prestar declaración en calidad de investigado por el presunto homicidio de su padre.

En enero de 2025, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas a raíz de la muerte de Isak Andic, tras analizar un informe de los Mossos y no apreciar indicios de delito. Sin embargo, en marzo de ese mismo año la instructora ordenó la reapertura de la investigación para completar el atestado, analizar el teléfono del fallecido y tomar declaración a varios testigos que se encontraban en la zona.

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A mediados de octubre, fuentes policiales informaron de que se trabajaba en un nuevo escenario y que, si bien inicialmente la principal hipótesis era la muerte accidental, el caso se estaba investigando como un posible homicidio, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) aclaró que el juzgado mantenía abierta una causa, pero no la dirigía contra nadie en concreto.

Mientras Jonathan Andic ha defendido su inocencia desde el primer momento asegurando que se trató de una caída accidental, portavoces de la familia han expresado tras conocerse su detención que "en estos momentos no podemos añadir mucho más porque existe secreto de sumario. La colaboración ha sido y será máxima en el marco de estas diligencias".

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