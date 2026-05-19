Hill's Pet Nutrition anuncia el Simposio Global Hill's 2026 - "La salud de la piel comienza desde el interior" - Explorando el Eje Intestino-Piel

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 19 de mayo de 2026

El registro virtual es gratuito y ya está disponible para profesionales veterinarios en México, quienes podrán acceder a los conocimientos más recientes y estrategias nutricionales para la salud dermatológica y gastrointestinal.

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CIUDAD DE MÉXICO, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Hill's Pet Nutrition (Hill' s), líder global en nutrición basada en la ciencia, anunció hoy la próxima edición de su Simposio Global Hill 's 2026. El evento se llevará a cabo del 22 al 24 de junio en Phuket, Tailandia, y será transmitido en vivo a nivel mundial. El Simposio representa una de las mayores oportunidades de educación global gratuita para profesionales veterinarios, ya que reunirá a destacados expertos para analizar el poder de la nutrición y su capacidad para modular el microbioma en beneficio de la salud dermatológica.

Las inscripciones para el evento "La salud de la piel comienza desde el interior" ya están abiertas. Este simposio anual se sustenta en la sólida trayectoria de Hill's en la investigación avanzada del microbioma y la nutrición, profundizando en la conexión entre la salud intestinal y la salud de la piel. Los participantes podrán seguir el evento a través de la transmisión global en vivo en Hill's Veterinary Academy. El registro virtual está disponible para profesionales veterinarios en México y Brasil, e incluye acceso bajo demanda a todas las sesiones una vez que concluya el evento en vivo.

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Mexico

Brasil

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El Simposio Global Hill's de este año refleja nuestro compromiso con el desarrollo profesional, al proporcionar educación de primer nivel sobre las investigaciones y tendencias más recientes", afirmó Jolle Kirpensteijn, Director Veterinario Global de Hill's Pet Nutrition. "En Hill 's creemos en el poder del microbioma y su impacto en la salud integral de las mascotas, y nos enorgullece ofrecer a los veterinarios las innovaciones más recientes para el manejo de casos complejos de salud dermatológica y gastrointestinal" .

Más de 10 reconocidos expertos veterinarios compartirán conocimiento médico y aplicaciones prácticas para apoyar la toma de decisiones clínicas, abordando temas como el eje intestino-piel, nuevos enfoques dermatológicos y el cuidado avanzado en pacientes felinos y caninos de las razas pequeña y mini.· Orador principal: Domenico Santoro, DVM, MS, DrSc, PhD, DipACVD, DipECVD, DipACVM, profesor de Dermatología en la Universidad de Florida, quien inaugurará el Simposio con una ponencia sobre la compleja relación entre el microbioma intestinal y la salud dermatológica.

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· Oradora principal: Elise Robertson, BS BVetMed MANZCVSc (Medicina Felina) DipABVP (Medicina Felina) FHEA FRSB FRCVS, ABVS®, Especialista Reconocida Certificada por el Consejo Americano de Práctica Felina, especialista certificada en medicina felina, quien abordará las inteligencias clave —intelectual, emocional y cultural— que definen la práctica felina moderna.

· Alyssa Toillion,BS, MPH, PhD, Senior Scientist del Hill's Pet Nutrition, compartirá hallazgos sobre los efectos dermatológicos positivos de alimentos con proteína hidrolizada y mezclas especializadas de fibra prebiótica en perros adultos.

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· Sara J. Ramos, DVM, DACVID, Dermatóloga en Capital Area Veterinary Specialists y Veterinary Specialists of Greater New Orleans, explorará las últimas novedades sobre la Dermatitis Atópica Canina, así como los efectos de las pruebas de dieta de eliminación en perros y gatos

"El Simposio Global Hill's representa una oportunidad invaluable para que los profesionales veterinarios adquieran conocimientos directamente de los expertos e investigadores más reconocidos a nivel global", comentó Sandra Nogueira, gerente de Asuntos Veterinarios para América Latina en Hill's. "Nuestra filosofía se basa en el liderazgo a través de la ciencia y la investigación de vanguardia, lo cual se ve reflejado en la excelencia de los ponentes y el contenido que ofrecemos a la comunidad veterinaria".

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Hill's Pet Nutrition reafirma su compromiso con la salud de las mascotas mediante una nutrición innovadora, que abarca tanto el ámbito terapéutico como el de bienestar. El Simposio destacará productos clave de Hill's que respaldan la salud dermatológica, gastrointestinal y salud general.

Para obtener más detalles sobre el Simposio Global Hill's 2026, incluyendo la agenda detallada, la lista completa de ponentes y cómo registrarse para el evento virtual gratuito, por favor visite Hill's Veterinary Academy utilizando los enlaces correspondientes a su país.

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Acerca de Hill´s Pet Nutrition

Fundada hace más de 75 años con un firme compromiso con la nutrición basada en la ciencia, la misión de Hill's Pet Nutrition es enriquecer y prolongar la relación especial entre las personas y sus mascotas.

Hill's se dedica a la investigación pionera en perros y gatos, con base en la comprensión científica de sus necesidades específicas. Como una de las marcas de alimentos para mascotas más recomendadas por veterinarios, su primer ingrediente es el conocimiento, respaldado por cerca de 200 veterinarios, nutriólogos con doctorado y científicos de alimentos que desarrollan innovaciones revolucionarias para la salud animal.

Las dietas terapéuticas Hill's Prescription Diet y la línea de bienestar diario Hill's Science Diet (mantenimiento), se comercializan en clínicas veterinarias y tiendas especializadas para mascotas en todo el mundo.

Para obtener más información sobre sus productos y filosofía nutricional, visite HillsPet.com.

CONTACTO:Melissa ChesnutDirectora Global de Comunicaciones Corporativasmediacontact@hillspet.com

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FUENTE Hill's Pet Nutrition