El jefe del CENTCOM afirma que la escuela de niñas atacada en febrero estaba sobre una base iraní

El jefe del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, ha afirmado este martes que la investigación sobre el ataque que mató a más de 150 niñas en una escuela iraní en Minab el 28 de febrero es "compleja" debido a que el edificio estaba sobre una base iraní.

"Es una investigación compleja. La escuela en sí está ubicada en una base activa de misiles de crucero de la Guardia Revolucionaria Islámica. Es más complejo que un ataque promedio", ha explicado en un tenso intercambio con el representante demócrata Adam Smith en una audiencia de la comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes estadounidense.

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En este sentido, ha replicado durante el intercambio que "Estados Unidos no ataca deliberadamente a civiles". "El pueblo iraní tampoco es nuestro enemigo. En este caso, la Guardia Revolucionaria Islámica es el adversario", ha precisado Cooper.

Smith había indicado poco antes durante la audiencia que en incidentes anteriores, el Ejército estadounidense actuó con rapidez para reconocer sus errores incluso mientras había investigaciones en curso. "Está bastante claro lo que ocurrió allí", ha dicho el representante, lamentando que hayan pasado ya 80 días desde el ataque y que el Pentágono no haya asumido su responsabilidad.

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El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ya pidió en marzo a Estados Unidos que concluyera la investigación sobre el ataque que se saldó con 155 niñas muertas en el marco de la ofensiva desatada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.