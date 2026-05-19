Al menos 21 rebeldes mueren en enfrentamientos con el Ejército de Chad en el sur del país

Yamena,19 may (EFE).- Al menos 21 miembros del grupo rebelde Movimiento para la Paz, la Reconstrucción y el Desarrollo (MPRD) murieron este martes durante enfrentamientos con el Ejército de Chad en el sur del país, informaron a EFE fuentes militares.

“Tras intensos combates, tenemos el control total de la zona. Hubo 21 muertos y siete prisioneros, todos rebeldes. No sufrimos bajas”, dijo a EFE el comandante de la unidad que llevó a cabo el operativo, el coronel Moussa Goudja.

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“Llevamos más de tres meses negociando que depongan las armas. Les dimos 48 horas para que lo hicieran anteayer, pero se negaron. Así que decidimos desalojarlos”, señaló el coronel.

Los combates ocurrieron cerca de la subprefectura de Korbol, en la provincia de Moyen-Chari, a unos 60 kilómetros de la frontera con la República Centroafricana, tras un ultimátum de dos días emitido por el Gobierno chadiano a los grupos armados.

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Desde finales de diciembre se han producido enfrentamientos regulares entre las Fuerzas Armadas chadianas y los rebeldes del MPRD, que llevan más de dos décadas en la zona, pese a varios intentos de negociación entre el Gobierno chadiano y los líderes del grupo insurgente radicados en Europa, no se ha alcanzado un acuerdo duradero.

El primer líder de la rebelión del MPRD fue el coronel Djibrine Dassert, exoficial del Ejército y antiguo aliado del presidente Idriss Déby Itno, y que falleció el 16 de abril en Yamena.

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Actualmente, el coronel Beyam Luc Bebah, residente en Francia, es el portavoz del MPRD. El grupo ha estado involucrado en discusiones sobre la reintegración de sus combatientes al Estado, sin mucho éxito.

La Comunidad de Sant'Egidio en Roma, una asociación pública de laicos que cuenta con más de 50.000 miembros en unos 70 países, lleva años intentando mediar entre ambas partes con el objetivo de pacificar el sur del país, a través del diálogo político y el desarme de los rebeldes, un proceso que se ha visto frustrado por numerosos enfrentamientos. EFE

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