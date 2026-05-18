Trump retira la demanda contra el Servicio de Impuestos por filtrar sus declaraciones

Washington, 18 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró este lunes la demanda que interpuso contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración a medios de comunicación de sus declaraciones de impuestos.

El equipo legal del republicano comunicó la decisión en un documento presentado ante un tribunal federal de Florida, estado donde se encuentra la residencia de Trump.

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En enero pasado, el presidente y sus dos hijos, Donald Trump Jr. y Eric Trump, demandaron al IRS y al Departamento del Tesoro por 10.000 millones de dólares, al acusarlos de haber facilitado la filtración sin permiso de las declaraciones de impuestos del mandatario correspondientes a su primer mandato (2017-2021).

En 2025, Charles Littlejohn, un excontratista del IRS, fue condenado a cinco años de prisión por filtrar los registros de miles de personas, incluidos los del propio Trump.

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La defensa de Trump no informó de ningún acuerdo para retirar la demanda, pero el gesto se produce después de que la prensa estadounidense publicara que el mandatario estudia la creación de un fondo de hasta 1.700 millones de dólares para indemnizar a aliados políticos y otras personas investigadas por el Departamento de Justicia durante el mandato de su predecesor, el demócrata Joe Biden (2021-2025).

La iniciativa buscaría compensar a personas cercanas a Trump que afrontaron elevados costos legales en investigaciones federales abiertas durante la pasada administración, incluidas algunas relacionadas con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

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De acuerdo con el reporte, el Gobierno analiza utilizar como referencia un histórico fondo de compensación creado durante la presidencia de Barack Obama para indemnizar a agricultores y ganaderos nativos americanos discriminados por décadas en el acceso a subsidios federales.

La discusión coincide con los intentos del entorno de Trump por resolver una demanda de 10.000 millones de dólares presentada por el mandatario contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones fiscales a medios estadounidenses.

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Una de las opciones en evaluación sería excluir al propio Trump del eventual fondo, pero permitir que sus aliados reciban compensaciones económicas mientras se negocia la retirada de las demandas.

El caso ha puesto bajo presión al fiscal general interino, Todd Blanche, antiguo abogado defensor de Trump, debido a las dudas sobre posibles conflictos de interés dentro de la administración. EFE

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