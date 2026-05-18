Sánchez alerta de quienes "invocan prioridades nacionales para excluir" y buscan hacer negocio con la sanidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado una advertencia ante la exigencia de Vox al PP de establecer una "prioridad nacional" en el acceso a ayudas y servicios públicos y también ante quienes, dice, quieren convertir la sanidad en un negocio.

En su intervención ante la 79 Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra (Suiza) --la primera de un jefe del Ejecutivo español-- ha lanzado este dardo a PP y Vox, un día después de las elecciones autonómicas en Andalucía en las que ambas fuerzas sumaron una amplia mayoría.

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"Ninguna sociedad merece llamarse civilizada si abandona a los suyos cuando caen", ha indicado Sánchez señalando que frente a quienes "hoy invocan prioridades nacionales para excluir" su Gobierno busca "proteger la salud de sus conciudadanos sin excepciones ni condiciones". En la misma línea alerta ante los que pretenden dividir la sociedad en ciudadanos "de primera y de segunda".

Sánchez ha defendido la apuesta de España desde la Transición para construir una sanidad "pública, universal y gratuita" que, en apenas una generación ha conseguido que el índice de mortalidad infantil se desplomara y aumentara en más de una década la esperanza de vida.

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"España lidera hoy la longevidad en la Unión Europea junto con países como Italia y Suecia, y por primera vez en su historia hemos superado los 84 años de esperanza de vida", ha recalcado, haciendo hincapié en que estos avances han requerido recursos económicos y una ciudadanía "comprometida y exigente" que, apunta, "no permita retrocesos".

En la misma línea ha sacado pecho de su labor al frente del Gobierno subrayando que en los últimos años ha aumentado un "43%" el presupuesto en Sanidad y en el año 2024 el gasto sanitario público ascendió a 100.000 millones de euros, un 6,4% del PIB de España, recalca.

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Además, ha añadido, su Gobierno ha "devuelto" el acceso universal a la atención sanitaria "sin importar la procedencia o la situación económica del paciente" y también ha ampliado la cartera de servicios públicos en línea con las recomendaciones de la OMS.

A pesar de la "solidez" del sistema, Sánchez advierte de que el sistema sanitario nacional se enfrenta a "una amenaza": "La presión de quienes quieren convertir la salud en un negocio". Así, dice que hay dirigentes que llegan a las instituciones para "desviar millones de dinero público hacia grandes empresas", debilitando en consecuencia el sistema público "para enriquecer a unos pocos".

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"Quienes convierten la salud en un privilegio y la supeditan al dictado del dinero, rompen el contrato social más básico de todo sistema democrático", ha recalcado el presidente que habla de un modelo con "consecuencias devastadoras" que ha provocado que en el año 2022 "1.600 millones de personas se arruinaran" tratando de hacer frente a los gastos sanitarios y una cuarta parte de la población mundial enfrentara dificultades financieras para sus costes de salud. "Una de cada cuatro personas en el mundo obligadas a elegir entre curarse o comer", ha zanjado.