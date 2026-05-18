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La Liga y la Supercopa 2026 ya están en el museo del Barça

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La Liga EA Sports y la Supercopa de España conquistadas por el FC Barcelona en la temporada 2025/26 ya se encuentran expuestas en el Museo del club, tras el acto de entrega celebrado este lunes en el Barça Immersive Tour.

Los trofeos, la 29ª Liga y la 16ª Supercopa del conjunto blaugrana, fueron depositados en el museo por el entrenador Hansi Flick y el capitán del primer equipo, Ronald Araújo, en un acto simbólico de cierre de temporada.

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En la ceremonia también participaron el presidente interino del club, Rafa Yuste, y el presidente electo Joan Laporta, en una jornada en la que el club quiso dar visibilidad a los éxitos logrados durante el curso.

Ambos títulos fueron conquistados por el conjunto azulgrana tras imponerse en sendos Clásicos ante el Real Madrid, y llegan al museo un día después de cerrar la Liga con un pleno de victorias como local en el Spotify Camp Nou.

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El FC Barcelona destacó en un comunicado el valor simbólico de estos trofeos dentro de un proyecto deportivo que, bajo la dirección de Flick, consolida un equipo joven y competitivo de cara a la próxima temporada.

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