La compraventa de viviendas baja un 2,2% en marzo y encadena tres meses de descensos

La compraventa de viviendas bajó en marzo un 2,2% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 61.295 operaciones, lastrada por las operaciones sobre viviendas nuevas, que cayeron a un ritmo de dos dígitos, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso registrado en el tercer mes del año, la compraventa de viviendas encadena tres meses consecutivos de retrocesos después de que en enero y febrero bajara un 5% y un 0,5%, respectivamente.

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El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en marzo fue consecuencia de la disminución de las operaciones sobre viviendas nuevas, que cayeron un 10,2% interanual, hasta las 13.057 operaciones. Por contra, las compraventas realizadas sobre viviendas usadas crecieron un 0,2%, hasta las 48.238 operaciones.

El 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en marzo fueron viviendas libres y el 6,2%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 57.500 operaciones, un 1,6% menos que en marzo de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 10,4%, hasta un total de 3.795 transacciones.

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En tasa intermensual (marzo sobre febrero), la compraventa de viviendas subió un 2,7% gracias al incremento de las operaciones sobre viviendas usadas, que aumentaron un 5,1%, frente al descenso en un 5,4% de las compraventas de viviendas nuevas.

En el primer trimestre del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 2,6%, con caídas del 5,3% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 1,8% sobre viviendas usadas.

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Evolución de la compraventa de viviendas en España, según el INE

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