Google confirma que solo los dispositivos Android más avanzados podrán tener Gemini Intelligence

Google ha detallado las características que deberán tener los dispositivos que incorporarán el sistema inteligente Gemini Intelligence, que estará dedicada a los más avanzados, que cuenten con 12GB de RAM y soporte para Nano v3.
Gemini Intelligence será una experiencia adicional de Android creada para los dispositivos premium, impulsada por inteligencia artificial (IA) y diseñada para que introducir los agentes que aprenden del usuario y hacen cosas por él.
En su presentación, Google ya confirmó que llegará a lo largo del año de manera progresiva, empezando por los dispositivos Samsung Galaxy y Google Pixel compatibles este mismo verano, pero no especificó las características que deberán tener los estos equipos para ser compatibles.
Posteriormente, Google ha incidido en que Gemini Intelligence solo estará disponible en "los dispositivos Android con las capacidades y requisitos de especificaciones más avanzados", que finalmente ha detallado.
En concreto, Google exige que los dispositivos tengan al menos 12GB de memoria RAM y un chip insignia --que no especifica--, así como funciones multimedia (como audio espacial y HDR), 'gaming' y los controladores actualizados.
En materia de IA, destaca también un AI Core integrado y el soporte para los modelos Gemini Nano, a partir de Nano v3, lo que da una pista sobre los primeros dispositivos que podrán incorporar este sistema inteligente.
Según detalla Google en la página de desarrolladores dedicada a ML Kit, los dispositivos que actualmente admiten Nano v3 son los siguientes: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold; Honor Magic 8 Pro; iQOO 15; Lenovo Idea Tab Pro Gen 2, Lenovo Legion Tab Gen 5(8.8"), motorola Signature; OnePlus 15, OnePlus 15R; OPPO Find X9, Find X9 Pro, Find X8, Find X8 Pro, Reno 14 Pro 5G, Reno 15 Pro 5G, Reno 15 Pro Mini 5G, Reno 15 Pro Max 5G realme: realme GT 7T; Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra; y vivo X200T, vivo X200, vivo X200 Pro, vivo X300, vivo X300 Pro.
Los dispositivos con Gemini Intelligence también recibirán hasta cinco actualizaciones de sistema operativo y seis años de actualizaciones de seguridad --frente a los siete años que ofrece, por ejemplo, Pixel 10--. Además, deberán estar validades para Android 17 en adelante.
