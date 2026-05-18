El presidente de Líbano afirma que hará "lo imposible" para poner fin a los ataques de Israel

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha afirmado este lunes que hará "lo imposible" por poner fin de forma definitiva a los ataques perpetrados por Israel contra el territorio a pesar de que el alto el fuego pactado con el partido-milicia chií Hezbolá sigue en vigor.

"Es mi deber, en base a mi cargo y mi responsabilidad, hacer lo imposible y al menor coste posible para detener la guerra en Líbano y contra su gente", ha aclarado el mandatario, que ha aseverado que los niños libaneses son "la riqueza de la nación", al tiempo que ha reivindicado la importancia de las futuras generaciones.

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Así se ha expresado ante la imposibilidad real de poner fin a los ataques entre las partes a pesar de que se declarara la tregua en abril. "El marco que Líbano ha fijado para sacar adelante este tipo de negociaciones hacen indispensable la retirada de las tropas israelíes, el alto el fuego, el despliegue del Ejército en la frontera y el regreso de los desplazados", ha aseverado.

Además, ha hecho hincapié en que entre las demandas también estaría la de obtener ayuda económica dados los graves daños sufridos durante toda la ofensiva, según un comunicado de la Presidencia. "Mi deber es hacer lo imposible", ha resaltado.

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Desde el 2 de marzo, los ataques de Israel en Líbano han matado a cerca de 3.000 personas y herido a más de 9.000. Estas cifras, que incluyen 108 trabajadores sanitarios muertos, no han dejado de aumentar pese al alto el fuego, con ataques diarios por parte de las fuerzas israelíes.