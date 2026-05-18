El exjefe de Gabinete de Zelenski sale en libertad tras pagar una fianza de 2,7 millones de euros

Andri Yermak, antiguo jefe de Gabinete de Ucrania y uno de los hombres fuertes del presidente Volodimir Zelenski hasta su caída en desgracia, ha salido este lunes de prisión tras pagar una fianza de 140 millones de grivnas (2,7 millones de euros), en el marco de una investigación por posible blanqueo de capitales.

Así lo ha confirmado el servicio de prensa del Tribunal Supremo Anticorrupción, según recogen agencias de noticias ucranianas. Yermak sale así de prisión apenas cuatro días después de que un juez decretara detención preventiva al menos durante 60 días salvo que pudiera hacer frente a esta fianza millonaria.

PUBLICIDAD

No obstante, Yermak está sujeto a medidas cautelares, como portar una tobillera electrónica, entregar su pasaporte, comparecer ante las autoridades cuando sea requerido y no abandonar la ciudad de Kiev sin autorización. Asimismo, tiene prohibido contactar con otras personas implicadas en el proceso.

Yermak, quien dimitió a finales de 2025 en medio del escándalo de corrupción del caso 'Midas', es sospechoso de ser parte de un grupo organizado para blanquear fondos de hasta 8,9 millones de euros procedentes de sobornos en el sector energético a través de la construcción de viviendas de lujo a las afueras de Kiev.

PUBLICIDAD

La agencia anticorrupción de Ucrania (NABU) ha informado de que cinco de siete sospechosos han sido detenidos por estos hechos. El arresto de los otros dos no ha sido posible por encontrarse fuera del país, entre ellos Timur Mindich, cabecilla del caso 'Midas' y copropietario de Kvartal 95, la productora fundada junto a Zelenski en su etapa de humorista antes de llegar a ser jefe de Estado.

Mindich, según la investigación, ejercía como máximo responsable de un entramado que cobraba sobornos a los contratistas de Energoatom, la operadora estatal de las plantas nucleares del país, por valor de 90 millones de euros y que contó con el apoyo de varios cargos por entonces en el Gobierno de Zelenski, como eran los ministros de Energía y Justicia, Svitlana Grinchuk y Herman Galushchenko.

PUBLICIDAD