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El Austin de la MLS cesa al técnico Nico Estévez y al director deportivo Rodolfo Borrell

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Miami (EE.UU.), 18 may (EFE).- El Austin de la liga estadounidense de fútbol (MLS) cesó este lunes al entrenador Nico Estévez y al director deportivo Rodolfo Borrell, ambos españoles, después de un mal inicio de temporada en el que el club texano suma 14 puntos en el mismo número de encuentros, y se encuentra fuera del 'playoff'.

"Creemos que este equipo puede competir por un puesto en los 'playoffs', y dados nuestros resultados hasta ahora, es necesario un cambio para lograr nuestro objetivo de clasificarnos este año y convertirnos en un equipo ganador de forma constante en esta liga", informó en un comunicado el propietario del Austin, Anthony Precourt.

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El también director ejecutivo del club agradeció a Estévez y a Borrell su dedicación y nombró a Davy Arnaud como nuevo entrenador interino, antes del último partido previo al parón de dos meses de la MLS por el Mundial.

Estévez asumió las riendas del banquillo texano antes del inicio de la pasada temporada, en la que logró que el Austin entrara al 'playoff' como el sexto clasificado en el Oeste, aunque fue eliminado en primera ronda, y cayó en la final de la Copa de Estados Unidos frente al Nashville.

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Borrell asumió la dirección deportiva en junio de 2023 y supervisó las transferencias del club, como el fichaje récord del equipo texano, el delantero albanés Myrto Uzuni.

Sin embargo, la dinámica ha cambiado por completo este año, con el equipo en la 13ª posición del Oeste y eliminado de la Copa de Estados Unidos por un equipo de la USL, el segundo escalón del fútbol estadounidense. EFE

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