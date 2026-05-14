Irán alerta de la "frágil realidad" en la región: "EEUU es un imperio en declive que actúa por desesperación"

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha alertado este jueves de la "frágil realidad" que atraviesa la región de Oriente Próximo, especialmente debido a la actitud de Estados Unidos, un país que ve como un "imperio en declive" que "quiere darle la vuelta al reloj" y que "actúa por desesperación".

Sus palabras llegan durante una reunión con los sus homólogos de los países miembro de los BRICS, que están reunidos esta semana en Nueva Delhi, la capital de India, y donde ha reivindicado la actitud "firme y orgullosa" de los iraníes frente a la "terrible violencia" sufrida durante los últimos meses.

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"Nunca nos rendiremos ante la voluntad y los caprichos del imperialismo estadounidense, que está en declive", ha aclarado, al tiempo que ha insistido en que Irán es "irrompible" y "no hace más que resurgir más unido y fuerte a medida que lo presionan". "Estamos preparados para luchar con todo lo que tenemos para defender nuestra libertad y nuestro territorio, y estamos igualmente preparados para defender la diplomacia", ha recalcado.

Así, ha vuelto a acusar a Estados Unidos e Israel de pereptrar dos actos "ilegales y brutales, además de injustificados, contra Irán en menos de un año, haciendo uso de falsas premisas que contradicen los informes realizados por el Organismo Internacional de la Energía Atómica e incluso de sus propios servicios de Inteligencia", según informaciones recogidas por la cadena de televisión Press TV.

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"Irán, como otras naciones, es víctima del expansionismo ilegal", ha señalado, al tiempo que ha recalcado que las Fuerzas Armadas de Irán, sus profesores, su personal sanitario y sus fuerzas del orden nunca han puesto su propia seguridad por encima de aquellos a los que protegen", ha aclarado.

Araqchi ha resaltado así que, a pesar de "todas las presiones", el país "sigue creyendo en un mundo justo, estable y libre" que "deje fuera una solución militar". "Los iraníes jamás cedemos ante ninguna presión ni amenaza, sino que respondemos con respeto. Si bien nuestras poderosas Fuerzas Armadas están siempre listas para infligir una represalia devastadora a los agresores extranjeros, mi pueblo es amante de la paz y no busca la guerra", ha indicado.

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Sobre los BRICS, ha destacado que estos simbolizan el "surgimiento de un nuevo orden global en el que el Sur Global es un arquitecto primordial para el futuro del mundo". "La lucha contra Estados Unidos no es algo poco común o algo a lo que no estemos acostumbrados", ha afirmado.

Por ello, ha pedido a los miembros del BRICS y "toda la comunidad internacional condenar las violaciones del Derecho Internacional por parte de Estados Unidos e Israel, incluidas sus acciones ilegales contra Irán, evitar la politización de las instituciones internacionales y tomar medidas concretas para poner fin a la impunidad", ha recalcado.

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